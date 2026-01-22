華信航空明年引入A321新機 獲利可望年增逾40％

華信航空明年引入A321新機 。圖為華信董事長陳大鈞(右)、總經理莊明哲(左)。(記者王憶紅攝)

〔記者王憶紅／台北報導〕華航旗下華信航空董事長陳大鈞今(22)日表示，華信深耕國內離島航線，目前從台北、台中、高雄出發的國內及離島航線共計11條，由於華信航空的機型是屬於ATR小飛機，因此平均載客率要92%才能獲利，但有時高雄到花蓮航線的平均載客率僅20%，不過，為了服務國人，逾10年票價未漲，且因65歲以上人士購票五折，長者佔比從過去8-10%，提高到14%，因此希望主管機關可以同意適度調整票價。

據了解，華信去年11月已將票價調整建議送到主管機關，平均調幅約20%。

華信航空2025年獲利近4億元，EPS 約0.6-0.7元，總經理莊明哲預估，今年2、3月各交一架ATR後，機隊將達13架，在新機攤提費用較高下，預估今年獲利可望與去年相當，而明年在3架A321陸續交機，可以拓展台中、高雄到沖繩、九州、東京等國際航線下，預估EPS可以上看1元。目前華信獲利中，以地勤代理獲利貢獻最大，其次是國內、國際線。

華信航空目前國內、離島航線11條，與華航合作的國際航線4條，國內與國際航線營收佔比約7:3。

