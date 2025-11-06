華信航空：11/11起保留澎湖鄉民緊急機位

【時報記者林資傑台北報導】天成飯店集團看好花蓮觀光潛力與永續旅遊商機，首度攜手農業部林保署、接手原「蝴蝶谷溫泉渡假村」，以精品體驗品牌「天成逸旅」新據點「天成逸旅-蝴蝶谷」對外試營運，結合山林自然景觀與舒適溫泉體驗，打造出獨一無二的森林溫泉度假新地標。 「天成逸旅-蝴蝶谷」坐落於花蓮縣瑞穗鄉的富源國家森林遊樂區內，為天成飯店集團首度攜手農業部林業及自然保育署，攜手打造融合溫泉住宿、獨棟Villa、露天湯池與森林步道於一體的生態度假園區，以自然為設計靈感，展現低碳永續的旅宿理念。 富源國家森林遊樂區一年四季皆擁獨特風貌，藏身其中的「天成逸旅-蝴蝶谷」擁有多款融合自然與設計巧思的客房，細膩呈現山居的靜謐與舒適，溫泉泡湯池可享黃金湯洗禮，並設有湧泉溫泉風呂、SPA水療池、蒸氣室、烤箱與健身房等多項休閒設施。 此外，入住「天成逸旅-蝴蝶谷」的旅客可免費暢遊富源國家森林遊樂區，感受山林芬多精的洗禮，園區內更有蝶語花境、奇岩秘境及浮光瑜伽等充滿意境的自然空間，讓旅人沉浸於大自然的律動中，展開一場與自然共鳴的療癒假期，感受蝶谷森湯的自在與寧靜。 天成飯店集團行銷長趙芝綺表示，「天成逸旅-蝴蝶谷」為集

