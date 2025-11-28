華信航空ATR新機今抵台！松山機場「水門禮」迎接

生活中心／朱祖儀報導

華信航空ATR72-600新機抵台！華信航空自購ATR新機國籍編號B-16865，在法國土魯斯ATR原廠完成交機後，11月24日從法國出發，沿途飛航經過埃及、阿布達比、印度、曼谷，於今（28）日下午16時順利抵達台北松山機場。華信航空董事長陳大鈞、總經理莊明哲親自前往接機，松山機場也為這架新機舉行象徵好運的灑水儀式。

陳大鈞表示，為響應節能減碳，B-16865新機從法國ATR交機中心飛渡返台過程中，特別使用添加30％生質燃油之永續航空燃料 (SAF)，華信航空為國內航線首創添加永續航空燃油的航空公司，展現對永續發展的具體作為。

廣告 廣告

華信航空董事長陳大鈞、總經理莊明哲等人親自接機。（圖／華信航空提供）

華信航空以ATR機隊飛航金門、澎湖、馬祖離島航線以及台東、花蓮本島航線。本次規劃引進3架新機，為航機汰舊換新，除今日抵達的B-16865新機外，12月及明年初將再引進2架ATR新機。

此外，為增加國內航線運能，提供旅客更密集便捷的飛航服務，華信航空預計再引進第13架ATR新機，規劃明年第二季起投入營運，有效提升整體機隊運能。

華信航空指出，B-16865新機配備升級新型發動機，具備高效、節油及低排碳等優點，節省至少3%的燃油消耗、減少二氧化碳排放量。新機裝設全新設計空調系統，優化空調系統效能及降低能耗，在客艙空調循環系統方面，更加裝高效率空氣微粒子過濾網，可強化客艙空氣品質及維護旅客健康。

更多三立新聞網報導

台灣人飛日本「1穿搭是地雷」！內行急喊：牛仔褲也別穿去

中國人不去日本「改來台灣」？只帶4400元想玩3天 全場噓爆

9、10月統一發票開獎了！財政部曝「1方法」：中獎機率秒提高

通過週休三日太難！上班族改求「1方法」休息：這比較有希望

