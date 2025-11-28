華信航空ATR新機抵台 添加永續航空燃油響應減碳

（中央社記者黃巧雯台北28日電）華信航空自購ATR新機國籍編號B-16865今天抵達松山機場，為響應節能減碳，新機從法國ATR交機中心飛渡返台過程，添加30%生質燃油永續航空燃料，為國內航線首創添加的航空公司。

華信航空自購ATR新機國籍編號B-16865，在法國土魯斯ATR原廠完成交機後，11月24日從法國出發，沿途飛航經過埃及、阿布達比、印度、曼谷，今天下午4時順利抵達松山機場，華信航空董事長陳大鈞、總經理莊明哲親自前往接機，松山機場也特別為這架新機舉行象徵好運的灑水儀式。

華信航空董事長陳大鈞透過新聞稿表示，為響應節能減碳，B-16865新機從法國ATR交機中心飛渡返台過程中，特別使用添加30%生質燃油永續航空燃料（SAF），為國內航線首創添加永續航空燃油的航空公司，展現對永續發展的具體作為。

華信航空以ATR機隊飛航金門、澎湖、馬祖離島航線以及台東、花蓮本島航線，這次規劃引進3架新機，為航機汰舊換新。

除了今天抵達的B-16865新機外，華信航空指出，12月及明年初將再引進2架ATR新機，而為增加國內航線運能，提供旅客更密集便捷的飛航服務，預計再引進第13架ATR新機，規劃明年第2季起投入營運，有效提升整體機隊運能。

華信航空表示，B-16865新機配備升級新型發動機，具備高效、節油及低排碳等優點，節省至少3%的燃油消耗、減少二氧化碳排放量，顯現華信航空對環保減碳的重視。

此外，ATR新機裝置為全新設計空調系統，優化空調系統效能及降低能耗，在客艙空調循環系統方面，更加裝高效率空氣微粒子過濾網，可強化客艙空氣品質及維護旅客健康。（編輯：張銘坤）1141128