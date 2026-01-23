華信2年內將成立2支新機隊 申請調漲票價紓解困境

華信航空新任董座陳大鈞、總經理莊明哲上任不到半年就展現新作風，不僅舉行年終記者會，宣布2年內將成立2支新機隊，同時透露已向民航局申請調漲票價，以紓解業者經營國內線和離島線的困境。

華信今年成立ATR2.0新機隊 明年成立A321噴射機隊

中華航空旗下的華信航空以及長榮航空旗下的立榮航空由於主力在國內線及離島航線，作風向來低調。華信航空新任董座陳大鈞、總經理莊明哲分別在去年8、9月上任後，直到日前才首度與媒體餐敘，宣布今年和明年的展望。

廣告 廣告

莊明哲指出，華信航空目前從台北、台中、高雄出發的國內及離島航線總計11條，預計今年2、3月再從法國引進2架ATR新機後，即可望於上半年完成13架ATR 2.0機隊的部署。他說：『(原音)重點是我們今年ATR 2.0的機隊成立，今年會完成第13架飛機、整個機隊13架的交機。那國內線2.0這個機隊在今年就是平均機齡大概是3年的情況下，是最年輕的機隊。』

至於第13架ATR 2.0，預計4月即可投入高雄往返馬祖航線，以利在馬祖的公務員及軍人在周五返回高雄、周一再回馬祖上班。馬祖航線開航半年來，旅遊旺季及暑假期間平均載客率達9成，冬季載客率則只剩5、6成。

此外，由於華信國際線目前是和華航合營，同時採「濕租」方式飛往廈門、福州和胡志明市，無法飛往日本；因此華信也將於明年第二季開始陸續迎來3到5架321噴射機，以華信的機組員執飛，正式成立321機隊，希望開拓沖繩、九州、東京等東北亞航線。



華信航空新任總經理莊明哲宣布，將於2年內成立2支新機隊，同時透露已向民航局申請調漲票價，以紓解業者經營國內線和離島線的困境。(吳琍君攝)

政府管制「超嚴謹」 國內線航空業者賠錢也得做

不過，莊明哲坦言，華信這兩年營收大約新台幣65億，其中國際線營收僅佔3成，國內線包含票價營收和地勤代理則佔7成，票價營收遠不如代理廈門航空和日航等地勤的營收。至於這兩年的EPS，則維持在0.6、0.7元，預估明年321機隊成立後，獲利可望上看1元，主因是國際線票價是看供需的浮動市場，但國內線票價「就像公車票價永遠是15元」。

陳大鈞講得更直白，他指出，立榮航空的營業額及載客數都是華信的「大哥」，立榮佔58%、華信佔42%，但兩家業者同樣都面臨一些困境，有些困境可解決，有些則是無法解決的「無奈」。陳大鈞說：『(原音)航空這個事情什麼都卡到政府啊！就政府對航空的管制非常地嚴謹、而且「超過嚴謹」。但是這個也沒辦法，社會的需求也很多，譬如說你經常會聽到一大堆旅客在金門機場的櫃台要求要開加班機，但是沒有人想到開加班機是金門回台灣有客人、台灣去金門是沒客人吶！所以縱然加班機全滿，平均下來等於是5成的載客率。』

換言之，對經營國內線的航空公司而言，5成的載客率就等於是賠錢生意。陳大鈞說：『(原音)我們要做多少人才打平？不要說賺錢，一般大概6成到6.5，國內線要9成2才打平，9成2才能打平，為什麼？因為我們有一個65歲以上的老人5折大優惠，所以即使坐滿了，假如這一班全是老人會去進香，等於是收一半的錢而已。所以這是太多無奈的問題，那當然，我們也期待票價要適度地調整。』



華信航空新任董座陳大鈞表示，政府管制航空業「超嚴謹」，國內線業者賠錢生意也得做。 (吳琍君攝)

國內線機票價格20年未變 華信申請調漲20%

陳大鈞也以小三通為例，人數很多，主因是直航廈門平均票價落在1萬至1萬5千元間，但走小三通只要6千，65歲以上的長者更只要3千元。為了彌補損失，他還拜託民航局讓業者的行李托運費可以調高一點，否則現在託運1公斤行李只收15到18元，「比中華郵政掛號費還便宜」，且航空公司還得付地勤的費用。

莊明哲透露，國內線最慘的是花蓮，因為花東有鐵、公路，替代性較高，而且現在台鐵新車速度都很快，有效縮短城鄉差距，只有台中到花蓮搭飛機比較快。因此華信從高雄飛花蓮的載客率始終只有2、3成，有時甚至只有5、6人還是得飛；立榮從台北飛花蓮同樣也是慘澹經營，經常只有10幾人以下，因為台北到花蓮搭火車1個半小時就到了；即使台中到花蓮已是半價促銷，搭乘率也只有5成。

儘管如此，民航局僅有調降業者微薄的落地費，並未給予其他補助。為此，華信已於去年11月底向民航局遞案申請調漲票價，希望能反映業者過去20年來持續攀升的成本。莊明哲說：『(原音)我們的需求是希望能夠至少調20%，因為20年沒調了嘛，所以像我們松山-金門的票價現在才(新台幣)2千5、600元而已，大概是20年前訂的票價，20%基本上現在2千多元、才400元。可是像馬祖、我們去年開的高雄飛馬祖南竿，所以它審議的票價大概是3,500多元，可是我們提的需求大概需要5,000元，可是核下來才3,500元。』

此外，為了照顧離島鄉親，華信也希望未來能區分離島鄉親是一種票價，一般旅客則採淡、旺季的浮動價格來銷售。

不過，雖然華信希望今年就能反映合理的票價，但民航局迄今仍未通知何時會進行票價審議。莊明哲表示，即使最後審議的結果只准調升1成，頂多也只能增加3%到5%的營收，畢竟艙等不同、機票價格也不同。(編輯：許嘉芫)