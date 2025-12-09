華倫警告 H200恐助陸AI崛起

輝達創辦人暨執行長黃仁勳於COMPUTEX 2025台北國際電腦展中進行主題演講。（本報資料照片）

輝達獲得美國總統川普的許可，將銷售H200晶片給大陸，在華盛頓遭到民主黨參議員的反對；民主黨籍聯邦參議員華倫（Elizabeth Warren）警示，美國向北京提供H200晶片，可能加速大陸的AI技術和軍事崛起。

外媒報導，華倫發出嚴厲警告，向北京提供開發下一代AI所需的工具，「可能加速中國在技術和軍事主導地位上的爭奪，並破壞美國的經濟和國家安全。」她進一步指責，川普政府將企業影響力置於優先地位，並稱輝達執行長黃仁勳是在「與川普會面並向川普的宴會廳捐款」後獲得批准的。華倫敦促國會迅速介入，籲制定兩黨立法以限制川普政府的權力，並要求黃仁勳公開宣誓作證。華倫在社群媒體X貼文說：「川普允許輝達出口尖端的AI晶片，而他自己的司法部透露這些晶片正被走私到中國。」

廣告 廣告

華倫與參議員金安迪（Andy Kim）之前曾敦促商務部長阻止H200晶片出口到大陸。一個由兩黨議員組成的小組，也曾反對恢復輝達將較低階的H20晶片輸出到大陸。

智璞產業趨勢研究所執行副總林偉智指出，川普讓管制貨品過境美國，看似脫褲子放屁，但可以進行實質課稅，並確保高階晶片絕對控制權，原本美國允許的是H20、B20，現在開放H200，顯示美國的策略轉向可控的獲利。