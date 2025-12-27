華偉地產攜手日本驪住集團 首案「知見」搶攻高質感市場

圖/TVBS

在建築講求規模與速度的時代中，快速複製與標準化成為主流，卻也讓許多細節被犧牲，華偉地產選擇以「精」為核心精神，以誠意與細節立足市場。首案「華偉知見」於沙鹿中山路商圈核心亮相，立刻成為海線備受矚目的新焦點。這座建築蘊含林建良董事長對家鄉的情感與回饋，以高規建材、嚴謹規劃與高標準的職人精神，讓沙鹿擁有一座真正以品質立身的住宅作品。

首案「華偉知見」於沙鹿中山路商圈核心亮相／業者提供

12月25日的簽約儀式，以深具文化底蘊的形式揭開序幕。開場演出邀請來自名古屋、擁有逾百年歷史的「西川淑敏舞踊知家」，以優雅的舞步象徵日本工藝精神的細膩，並結合太鼓節奏展現建築紮實穩健的力量。儀式中，華偉地產與日本驪住集團正式簽署合作，象徵雙方承諾以更高標準的品質與精神投入建案，當天亦安排建案亮點導覽與聯誼餐敘，讓貴賓能近距離感受「小而精」的建築價值，了解此案如何回歸居住本質，為首購族與年輕家庭打造真正能安心成家的生活環境。「華偉知見」以實力立基，以細節致勝，為海線住宅市場帶來全新的品質高度。

左起華偉地產董事長林建良、日本驪住集團代表山本瑛希副理

「華偉知見」位於沙鹿最成熟的中山路生活軸線，鄰近中科園區、台中機場與捷運藍線B4預定站，步行即可抵達家樂福商圈，進可享繁華、退可得寧靜，是海線少見兼具生活便利與發展潛力的純住環境。以海線首見的兩大亮點立下購屋新標準：第一，與日本百年品牌驪住集團攜手合作，導入日系廚衛工藝；第二，提供設計師量身客製服務，讓2房產品也能擁有專屬生活風格。不僅如此，全案僅30戶，2房2衛，以零店面、戶戶邊間、三面採光、一層四戶雙電梯，每間衛浴皆具備自然採光與對外開窗，讓居住本質回歸舒適與純粹。

建案內部大廳／業者提供

在建材上，更以高規格回應市場期待，標配INAX日本衛浴、SUNWAVE日本廚具搭配AICA抗菌防火壁板、EVERPOLL全戶濾淨系統、INOVAR超耐磨木地板、永欣YS鋁門窗、OTIS電梯、KWIKSET電子鎖、KCA保全系統、智慧包裏櫃與EMS電動車系統規劃，全方位打造安全便利的智慧生活。為了讓消費者買得安心，華偉地產以五大保證展現誠意，包括三年防水保固、台中商銀履約保證、特約商店合作、銷售合約公開化等制度，從施工到售後建立全方位信任。

