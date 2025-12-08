華僑市場買蝦被騙兩次？400元斑節蝦代煮摻白蝦

民眾到東港華僑市場買400元斑節蝦，再去找代客料理，卻發現被疑似被摻了白蝦。（圖／東森新聞）





民眾到東港華僑市場買400元斑節蝦，再去找代客料理，卻發現被疑似被摻了白蝦，氣到找店家，店家說白蝦是一起煮不小心撈到的，免費送給客人，但遊客不信，po網怒轟是被偷換料，有其他遊客說買斑節蝦，但價格和煮出來的實品其實比較像草蝦，也就是可能被騙了兩次，但那個環節出問題，已經難查。

來到屏東東港漁市，就是要吃現撈活海產，有遊客買完食材，到代客料理店準備大快朵頤，吃到一半卻發現明明花了400元買的斑節蝦，怎麼盤子裡出現白蝦，遊客開始分類，左邊挑出的都是白蝦，氣到叫來業者，問怎麼斑節蝦摻了白蝦，是偷換料嗎，業者說是一起煮，不小心撈到白蝦，算客人賺到不會多收錢，沒有偷換料，但是遊客質疑代客料理都是一盆一鍋一料理，怎麼可能一起煮。

賣蝦攤商：「白蝦與斑節蝦，一邊是白蝦，這個地方是有點混淆一點點。」

連東港魚市場賣蝦的攤商都說混蝦煮太扯，還有人一看，遊客說買的斑節蝦也很像草蝦，幾名攤商認蝦被認為偷摻的，比較可能是白蝦或是盧蝦，右邊的可能是草蝦或是養殖的斑節蝦，白蝦一斤大約200元，盧蝦跟白蝦很像，但是比白蝦甘甜，一斤要400塊，草蝦跟養殖斑節蝦外觀很像，草蝦一斤400元，跟養殖的斑節蝦差不多，一般印象中的斑節蝦紋路是明顯一節一節的，是野生的比較貴，一斤至少要600元起跳，這下讓遊客大傻眼，不只是可能被移花接木都摻便宜蝦，難道連買的蝦都給錯了，要買斑節蝦給了同價位的草蝦嗎。

其他代客料理業者：「白蝦跟草蝦，它這個價格就是草蝦的價格，有可能是像代煮一樣，旁邊剛好有一些白蝦順便給他，因為故意換那幾隻也不會比較好。」

其他代客料理業者推估，應該是白蝦多給的機率比較高，不可能為了幾隻蝦破壞聲譽，也有遇過沒先說免費多給鬧糾紛的情況，到底代客料理有沒有偷換料，遊客一開始買蝦有沒有被騙或者根本誤會一場已經很難求證，消保官建議代客料理前要拍照秤重，比較不會鬧出糾紛。

