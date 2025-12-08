華僑市場買400元斑節蝦找代煮 客控竟摻白蝦

請業者代客料理，民眾發現自己的斑節蝦中摻雜了普通的白蝦。（圖／東森新聞）





現煮的海鮮最鮮甜最好吃，卻有遊客去屏東東港華僑市場，買了活跳跳的斑節蝦去請業者代客料理，發現自己的斑節蝦中摻雜了8、9隻普通的白蝦，讓這名遊客合理懷疑，自己的食材被業者調包了。《EBC東森新聞》也實際走一趟華僑市場，其他代客料理業者說，不可能為了幾隻蝦砸自己招牌，猜測不是招待，就是買的時候就已經混到其他蝦種。

活跳跳白蝦外加一些蒜末，入滾水川燙，起鍋後浸冷水讓肉質緊縮，一盤新鮮白蝦就能上桌，不少遊客來到東港華僑市場買了活跳跳蝦子，馬上到旁邊代客料理下鍋煮，卻有遊客遇到這種狀況。

整盤草蝦裡面混了幾隻白蝦充數，讓遊客覺得是不是自己的食材，被代客料理業者調包，一名遊客發文，說他跟家人去東港華僑市場，買了1斤4百的斑節蝦去代客料理，裡面居然混了好幾隻普通的小白蝦，懷疑業者偷換食材，跟業者直球對決，業者辯稱，這是煮的時候混在一起，當作是送的不收錢。

這名遊客又跑去問別家代客料理，得到的答案卻是他們料理不可能會混煮，而且混煮的話，不就代表有人的白蝦，給了這桌的遊客享用嗎？

其他代客料理業者：「像我們做這種熱炒代煮的，我們不會去為了幾隻蝦子，或是為了幾隻海鮮，去去跟客人偷啦，偷換啦我們不會。」

記者VS.代客料理業者：「哪一隻是白蝦？（這一隻），那其他的哩其他都是草蝦？所以是跳過去的？（對）。」

不過《EBC東森新聞》實際直擊，還是會有混蝦的狀況，其他代客料理說，不會為了這幾隻蝦子去砸自己的招牌，他們有時會免費招待，如果不是，就是買的時候跳過去的。

其他代客料理業者：「真的是給他的，我也看過也有發生這樣的情況，有時候請客人吃，客人也誤會說，本來應該沒有這種東西的，啊只是我沒有告知。」

東港區漁會魚市場股長張宏竹：「我們都會建議消費者去我們服務台反映，我們都會進一步處理，那店家，我們都會希望店家會自行裝監視器這樣，避免有問題。」

管理華僑市場的東港漁會也說，如果消費者有任何糾紛，都可以找他們協調，也鼓勵業者裝監視器自證清白。

