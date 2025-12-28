華僑精算師在美遭詐3千萬 與台灣警方合作逮車手

台北市 / 綜合報導

美國華僑在海外遭到詐騙，而台灣警方則是機警逮人！一名68歲長居美國加州，擔任精算師的華僑，在投資群組遭到詐騙，陸續匯了95萬美金，損失將近三千萬元台幣，第一時間他詢問美國警方最終不了了之，直到返回台灣，台灣警方警覺性高，告知這就是詐騙，趁著詐騙集團再約面交時，警民合作成功逮到車手以及監控手，而資深刑警也表示，像這種跨國的犯罪，集團首腦或上層很可能都在國外遙控車手，設好斷點。

警方兵分多路衝進咖啡廳裡，和被害人面交的詐騙車手，被逮個正著他一臉茫然，面對警方問話說不出話來。警方VS.詐騙車手說：「(你從哪來)，汽車旅館。」遭逮支支吾吾，與此同時車外監控手，同樣插翅難飛。

警方VS.監控手說：「詐騙還要跑。」從車上被警方帶出，立刻遭員警控制，面對優勢警力，他只能乖乖就範，時間回到稍早，報案人揹著裝滿假鈔的提袋，走進咖啡廳和車手見面寒暄。

68歲報案人，來頭不小是名旅美華僑，長期住在加州，開過電子公司，也曾在拉斯維加斯擔任精算師，退休後卻遭到投資詐騙，因此和警方設計好，在交款會面時逮人。

記者VS.目擊民眾說：「就有3個警察全部衝進來，然後就直接逮住他。」記者VS.目擊民眾說：「(詐騙人被抓他有講什麼嗎)，他也沒講什麼。」記者VS.目擊民眾說：「他說，那我要慶祝一下，喝一杯咖啡。」

事件就發生在昨(27)日，台北市中山區這間咖啡廳，今年5到6月，被害人加入投資詐騙群組，聽信集團話術，在美國匯了95萬美金到美國帳戶，給詐騙集團後續覺得怪怪的，詢問美國警方但卻不了了之，直到今年10月到11月，他返台後詢問台灣警方，被告知是詐騙但他隨後返回美國，12月底報案人終於向警方通知，要約面交和警方合作逮人。

資深刑警說：「警方也在車上，搜到毒品K他命等，還有面交憑證等等，將車手監控手一網打盡，帶回派出所。」台北市警中山分局中山二派出所副所長詹士賢說：「全案訊後將兩嫌，依詐欺及毒品罪嫌，移送台北地檢署偵辦。」美國華僑精算師，在海外遭詐騙3千萬，好在台灣警方警覺性高，警民合作設下陷阱，成功逮到集團下游，也將持續追溯打擊詐騙。

