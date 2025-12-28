華僑精算師 被騙近3千萬退休金 詐團還想詐 他怒助警逮人。(圖／警方提供)

旅美退休精算師遭詐騙集團騙走近3000萬元，詐騙集團還不滿足，竟再謊稱需支付200萬元手續費才能領回投資獲利！被害人返台探親向家人告知此事，才驚覺受騙，立即報警並親自設局逮人。警方在咖啡廳逮捕28歲有前科車手，又在車上抓獲31歲槍砲前科監控手，同時查獲K他命和安非他命等毒品。

一名旅美退休精算師遭詐騙集團騙走近3000萬台幣，詐騙集團不滿足還想再騙他200萬台幣手續費。被害人返台探親時向家人告知此事，才驚覺被騙並報警，更親自協助警方設局逮捕詐騙集團車手。警方在咖啡廳逮捕了一名28歲有詐欺前科的車手，並在外面等候的車內抓獲31歲有槍砲前科的監控手，同時查獲K他命和安非他命等毒品。

短短2個月內被騙走了95萬美金，折合台幣將近3000萬元。(圖／警方提供)

這起詐騙案的被害人是一名68歲男子，曾是精算師，退休後長期旅居美國加州。在旅美期間，他遭到詐騙集團以假投資操股、高獲利為誘餌，在短短2個月內被騙走了95萬美金，折合台幣將近3000萬元。詐騙集團發現被害人是個「肥羊」，得知他近期返台探親，便再次設局，謊稱若要領取投資獲利，必須先支付200萬台幣的手續費。

被害人起疑後向家人告知這件事，才驚覺自己被騙，於是立即向警方報案。被害人不甘心被騙，決定親自協助警方設局抓車手。在一家咖啡廳內，當詐騙車手正要與被害人面交時，便衣警察突然現身盤問，車手完全來不及反應就被逮捕。同時，警方也將在咖啡廳外等候的監控手從車上抓下並壓制。

華僑遭詐近3千萬 「肥羊」逆襲抓車手。(圖／警方提供)

中山二派出所副所長詹士賢表示，被逮捕的車手今年28歲，有詐欺前科；監控手則是31歲，有槍砲前科。警方在他們的車上還查獲了K他命和安非他命等毒品。這名被害人年輕時就到美國打拚，辛苦攢的退休存款卻落入詐騙集團口袋。

