華僑騎車投案要警上銬 稱「起床心情差」狠殺妻遭收押

李男昨早殺妻後騎車前往警局投案。（翻攝畫面）

桃園中壢64歲緬甸華僑李姓男子，昨（17日）早突衝警局自首殺掉56歲羅姓妻子，他向警方供稱，一早起來心情差就犯案，警方初步調查，李男無家暴紀錄，同住女兒也稱父母感情沒問題，李男殺妻動機還有待釐清，桃園地檢署昨訊後以罪嫌重大、有逃亡之虞聲押，今（18日）獲桃園地方法院裁准。

李男昨（17日）早9時許騎車前往內壢派出所投案，一進門就說自己殺掉妻子，還舉起雙手示意員警將他上銬，李男供稱，起床心情不好，看到客廳的妻子更火大，就持鐵鎚、菜刀攻擊，直到妻子身亡才停手，員警趕抵住家時，羅女倒臥血泊中，已明顯死亡。

警方初步調查，李男並無家暴紀錄及前科，且他自稱夫妻感情並無不睦，事發前就出門工作的女兒也稱，父母感情沒有不好，行凶動機還有待進一步調查釐清。

中壢警方昨調查後，依殺人罪嫌將李男移送偵辦，檢方複訊後，因罪嫌重大，且有逃亡及滅證及之虞，昨（17日）向桃園地院聲請羈押；因李男涉及重罪，且為緬甸華僑，並自承每年多次出境泰國傳教，桃園地院認有逃亡之虞，今（18日）裁定羈押。

★《鏡新聞》提醒您：犯罪行為,請勿模仿。





