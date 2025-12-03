華僑高中橫掃北港媽祖盃排球賽 勇奪男子甲組冠軍

▲侯友宜於今日市政會議親自頒發學校培訓金肯定華僑高中優秀運動人才。

【互傳媒／記者 陳德儀／新北市 報導】新北小將全國賽再傳捷報！華僑高中男子排球隊在今年「全國北港媽祖盃排球錦標賽」中展現驚人戰力，以全勝、全程無失一局之姿強勢奪下高中男子甲組冠軍！今（3）日由隊長黃品諺代表球隊於市政會議獻獎，與全體市民共享這份榮耀。

侯友宜今親自頒發學校培訓金，肯定華僑高中多年來深耕排球、持續為新北培育優秀運動人才。他表示，華僑高中的表現是新北排球最亮眼的象徵，更盼這份榮耀能引領校園掀起新一波排球熱潮，激勵更多孩子投入運動，挑戰自我、追求卓越。

北港媽祖盃由北港朝天宮舉辦，是臺灣最具規模與指標性的民間排球賽事之一。今（114）年共有17個組別、352支隊伍參賽，賽事分兩階段進行。面對來自全臺的頂尖強隊，華僑高中一路火力全開，從預賽、複賽直到決賽，全隊氣勢如虹，每一場皆以俐落的直落二收下勝利，完美奪冠，也再次印證新北市在基層排球的深厚底蘊。

華僑高中累積 11 座全國高中聯賽冠軍(HVL)，向來是全國排壇的傳統強權。本次領軍的陳宣瑞、陳怡均教練指出，球員在本次賽事中展現暑假訓練成果，「球隊的節奏與細節處理都已有大幅進步，這座冠軍，是孩子們努力不懈的最佳證明。」兩位教練也強調，此成績不單只是技術的較量，更體現高中階段心理素質養成及基層選手整合的價值。

隊長黃品諺則說，這次奪冠是全隊共同的信念與努力。「這次比賽讓我們確認彼此默契更成熟，也更了解各強隊的狀態。」他表示，雖然仍有細節需精進，但全隊將以更穩定、更強悍的姿態，目標直指 114 學年度全國高中聯賽（HVL），誓言再度把冠軍錦旗帶回新北。

體育局表示，華僑高中男子排球隊再度於全國大賽奪冠，不只展現新北市深耕基層訓練的成果，更讓外界看見新北排球的強大能量。市府未來將持續投入資源、深化專業培訓，打造優秀運動員訓練環境，同時期盼這股排球熱潮持續延燒至校園各角落，讓運動成為學生日常中的重要力量，一同為新北爭光。