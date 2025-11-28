華僑高中滯洪工程明年6月完工

位於新北市板橋浮洲地區的華僑高中透水保水工程，目前正進行擋土支撐及基地開挖前置作業。（記者吳瀛洲攝）

記者吳瀛洲∕新北報導

為解決板橋僑中二街與華僑高中周邊積淹水問題，新北市府水利局爭取中央前瞻計畫補助七成經費，斥資總經費約六千五百萬元辦理「華僑高中透水保水工程」。市長侯友宜廿八日前往視察工程進度表示，這項工程在華僑中學校園地下建置逾四千噸的滯洪空間，於今年九月間開工，預計明年六月完工，將提升浮洲地區的排水效能，解決短時強降雨造成的積淹水。

新北市長侯友宜華僑高中透水保水工程時表示，該工程預計明年六月完工屆時可提升板橋浮洲地區排水效能。（記者吳瀛洲攝）

侯友宜指出，板橋浮洲地地勢較低，加上雨水下水道負荷趨近飽和，且周邊土地亦高度開發，可大規模增設雨水下水道的空間有限，這次利用華僑高中校園內的空間設置透水保水設施，提升周邊滯洪容量，讓短時強降雨的積淹水得以盡速排出，強化在地防洪效能。

新北市長侯友宜偕同在地民代關心板橋華僑高中透水保水工程工程進度。（記者吳瀛洲攝）

水利局長宋德仁表示，浮洲地區長期受到排水系統問題及湳仔溝水位影響，易發生積淹水情事，水利局已於一一一年完成僑中二街排水系統改善，提升雨水下水道耐受力；今年爭取中央前瞻計畫補助七成經費，在華僑高中停車場下方增設四０四三立方公尺滯洪池及六組抽水機組，做為根治方案；目前工程正進行擋土支撐及基地開挖前置作業。

宋德仁表示，為全面提升防洪韌性，市府採取「系統性、全域性」的防洪思維，主動在易積淹水周邊尋找校園或公園等公共設施設置滯洪池，現已成功建置九座校園透保水設施，總滯洪容量達三點六九萬噸，相當於十五座標準游泳池的蓄水容量，大幅強化全市的防洪能量。