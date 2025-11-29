華僑高中4000噸滯洪啟動 侯友宜率水利局打造浮洲韌性

248251129a01

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市為徹底解決板橋浮洲地區的積淹水問題，昨（28）日由侯友宜前往視察華僑高中透水保水工程啟動狀況。這項滯洪計畫將在校園地下建置逾4000噸的滯洪空間，目標是根治僑中二街周邊的低窪淹水沉痾，總經費約6500萬元，預計115年6月竣工。

侯友宜指出，浮洲地區長年受湳仔溝水位與排水系統限制，每逢短延時強降雨即易積淹水。他強調，市府先前雖已於111年完成僑中二街排水系統改善，但今年進一步爭取到中央前瞻計畫七成補助，決定在華僑高中停車場下方新增4043立方公尺滯洪池及6組抽水機組，視為徹底根治該區水患的關鍵方案。

針對工程的順利推動，侯友宜特別感謝教育部國民及學前教育署與國立華僑高中的大力支持，協助水利局克服協調用地時的困難。他表示，設施完工後，不僅能有效解決僑中二街的困擾，更能大幅提升浮洲地區整體防洪韌性。

248251129a02

水利局長宋德仁說明，板橋浮洲地區地勢低漥，且大雨時湳仔溝水位高漲，嚴重影響區域排水效率。他指出，由於當地雨水下水道負荷已趨近飽和，且大規模增設管線的可行性極低，因此水利局採取「源頭減洪、分散蓄洪」的創新策略，積極協調華僑高中設置透水保水設施，精準控制逕流排出量，減輕主要幹管排洪壓力。

水利局強調，新北市府面對都會區高密度開發的挑戰，採用「系統性、全域性」的防洪思維，主動在校園或公園等公共設施空間設置滯洪池，以有效吸收初期洪峰流量。截至目前，新北市已成功建置9座校園設施，總滯洪容量達3.69萬噸，大幅強化了全市的防洪韌性。

水利局補充，目前工程正進行擋土支撐及基地開挖前置作業。雖因基地下方發現重要電力纜線及鋼管而需先行施作替代管線，但市府已與管線單位緊密協調。同時，水利局也呼籲市民，施工期間難免對周邊交通與環境造成影響，請市民能給予最大限度的體諒與支持。

照片來源：新北市政府水利局提供

