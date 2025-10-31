華光中文閱覽室44周年 11月1日舉辦感恩慶典活動
華光中文閱覽室成立44周年，邀請社區朋友11月1日共度充滿感恩與歡樂的午後時光。活動時間為下午1時至3時，地點在華光中文閱覽室（地址：4000 Middlefield Rd H4, Palo Alto, CA 94303），除精采表演，現場有茶點招待與抽獎活動。
活動表演有北加州淡江大學校友會大鼓隊，由淡江大學傑出校友葉賽儂創立，長年受邀參與中美文化慶典演出；舞蹈老師葉賽儂表演中華舞蹈，葉賽儂曾率百名學生在世界盃足球賽開幕典禮及Shriner足球賽中場為八萬名球迷獻上中華舞蹈表演；灣區著名女中音盧海英的歌唱表演，盧海英素有「矽谷金嗓子」美譽，也是今年劉家昌紀念音樂會策畫人，以及中阮演奏家Christopher He、蒙特雷灣華人協會理事暨中華亭籌備項目主席Charles Cha等演出。
更多世界日報報導
JetBlue飛新州航班「突驟降」 緊急降落佛州 至少15人送醫
「變賣家產 提前轉移資金」 這些人正拼命往國外匯錢
糧食券恐停 南加食物銀行湧人潮 有人凌晨3時就排隊
其他人也在看
粿粿爆「范姜彥豐不滿名字被排在她後面」 母親節大吵：要顧工作、顧情緒還要顧家裡
粿粿被老公范姜彥豐指控跟王子在婚內出軌後，1日她終於上傳17分鐘影片訴說原委，其中她強調兩人婚姻本來就出問題，並不是因為王子的介入才告終，直言「從來不是任何的外力介入，也沒有任何的第三者。」林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前
MLB／洛時痛批道奇正在四分五裂 隊史最偉大陣容快要變歷史
道奇隊今在世界大賽第5戰又以1：6不敵藍鳥隊，挑戰2連霸陷入2勝3敗絕境，「洛杉磯時報」毫不留情痛批，這支棒界最富有的球隊正在四分五裂，很快就會在另一個國家面臨另一個現實，就是輸掉世界大賽。 藍...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前
壓垮范姜彥豐最後一根稻草！曝心碎放手粿粿內幕：看完證據後無力挽回
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。知情人士更爆料，兩人還沒離婚，「就已經住進王子家中。」讓范姜彥豐只好放棄協商，決定離婚。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
世界大賽／除了山本由伸G7全員皆兵 大谷翔平先發或後援道奇這樣回
世界大賽G6道奇在9局下差點因為佐佐木朗希投球失控出大事，最後只好緊急拉上原訂G7先發葛拉斯諾（Tyler Glasnow）登板，最終葛拉斯諾僅用3球就下莊，替道奇3：1擊敗藍鳥逼出G7，至於搶7大戰的投手將如何調度，總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽後表示「未定。」三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
鄭麗文沒看稿激動致詞 馬英九台下大爆哭
[NOWnews今日新聞]國民黨全代會今（1）日登場，新任黨主席鄭麗文正式上任。鄭麗文在致詞前，先向在場黨員90度鞠躬，接下來進行近20分鐘的發言，不過，坐在台下的前總統馬英九似乎因為被鄭麗文發言所感...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前
MLB世界大賽》山本由伸好投領軍再捕藍鳥 道奇逼出生死第7戰
MLB美國職棒大聯盟2025年世界大賽G6，台灣時間11月1日，在加拿大多倫多藍鳥主場Rogers Centre開打，距離隊史睽違32年的冠軍僅差1勝的藍鳥，先發大任交給Kevin Gausman，而背水一戰的洛杉磯道奇，則托付給日籍強投山本由伸，兩軍先發都投得優異，但山本由伸技高一籌，終場道奇以3比1勝出，系列賽追成3比3，逼出生死第7戰。Yahoo奇摩運動 ・ 3 小時前
最毒蔬果排行曝！含4種以上農藥恐致癌 「第1名」餐桌上很常見
美國有機農業組織日前對市面上常見的農產品進行抽驗，結果顯示部分蔬果樣本中含有四種或以上的農藥殘留。根據這些數據，列出了「最髒蔬果」的前12名，其中96%的樣本檢測出農藥殘留。這次排名中，菠菜位居榜首，成為飯桌上最需注意清洗的蔬菜之一。如果不仔細清洗就食用，可能會攝入多種農藥，增加乳癌、糖尿病等健康風險。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
王子遭1品牌切割！曾和粿粿同台 網讚爆：可以支持了
前啦啦隊女星粿粿(江瑋琳)遭老公范姜彥豐踢爆婚內出軌，棒棒堂男星王子(邱勝翊)則道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」，震驚演藝圈；王子和粿粿曾一同出席內衣品牌華歌爾的55週年活動，成為網友討論焦點，華歌爾也發聲明強調，王子為單次行銷活動大使，「雙方目前並無其他合作計畫」，獲得網友讚聲，「可以繼續支持了」。（賴俊佑）三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
遭爆拍到粿粿住王子家鐵證！徵信社62字證實不忍了：希望雙方獲得善解
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」，如今週刊爆出粿粿已住進王子家，徵信社掌握到鐵證讓范姜彥豐心死、放棄協商。對此徵信社也回應了。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
年死2.3萬人！「護理系女神」謝侑芯心臟病驟逝「3大症狀」快就醫
網紅謝侑芯曾任護理師，因外貌亮眼被封「護理系女神」，近日她在海外工作期間，因健康因素驟逝，得年31歲。而據悉，她的死因為心臟病發作，「當下好像是未有急救的可能性」。醫師表示，心衰竭是常見的住院原因，因常與其他疾病有共病症狀，較難診斷，嚴重時恐有死亡危機。呼籲民眾一旦出現累、喘、腫症狀，就要到心臟內科進一步檢查。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
范姜彥豐早想在金鐘獎爆料？ 傳因「粿粿苦勸」心軟收手
男星范姜彥豐於29日公開指控其妻子粿粿與好友王子（邱勝翊）有不倫戀情，並表示手中掌握證據，計畫採取法律行動，引發關注。隨後又有消息傳出，范姜彥豐本來打算在金鐘獎那天爆料此事，由於粿粿苦勸才沒有提前爆料。中天新聞網 ・ 1 天前
王子生日文早埋伏筆！「第13張照」藏和粿粿定情日 網驚：太明目張膽
男星范姜彥豐29日爆料妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），投下震撼彈。就有網友發現，王子在今年慶生貼文中偷渡一張和粿粿雙人合照，直呼「早埋下伏筆」、「太明目張膽了吧！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
世界大賽》關鍵G6「大丈夫」?日媒整理山本近五年「背水一戰」戰績
洛杉磯道奇日籍王牌投手山本由伸，將在美國職棒世界大賽G6再度登板，力拼為球隊扳平戰局阻止藍鳥封王，而緯來體育台 ・ 23 小時前
曾和王子邱勝翊傳緋聞！粿粿閨密席惟倫「1動作」站邊范姜彥豐
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導范姜彥豐29日突發指控結婚3年的妻子粿粿婚內出軌王子，消息一出震撼全網。王子過往情史也再度成為話題焦點，前一段緋聞是在...FTNN新聞網 ・ 1 天前
獨家／粿粿爆早住進王子家！ 范姜彥豐心碎狠斷3年夫妻情
范姜彥豐昨（29日）透過影片公開指控老婆粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌！關鍵時間就在今年3月底粿粿與王子及其他友人到美國旅遊兩週，返台後從早出晚歸到天亮才回家，最後直接不回家。知情人士向本刊透露，「人（粿粿）還沒離就已住進王子家中。」范姜彥豐無可奈何情況下，只好放棄協商。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
王子爆介入粿粿、范姜彥豐婚姻！生日文早埋伏筆 偷藏「愛的合照」
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導范姜彥豐29日以影片爆出太太粿粿外遇王子（邱勝翊），指控她在3月與王子等友人去美國旅遊2周返台後，整個人都變了，如今許...FTNN新聞網 ・ 1 天前
鄭麗文黨務布局2／鄭麗文點名他接總召 藍委心驚：不知要走回哪條中國路
國民黨新任主席鄭麗文持續布局黨務人事，並延攬藍委擔任黨中央要職，像是吳宗憲掌文傳會，鎖定牛煦庭擔任發言人，朝內造化政黨邁進。本刊掌握，鄭也曾探詢立法院黨團總召有無其他合適人選，惟鄭親中的兩岸路線，觸動黨內敏感神經，尤其掀起第一線民代焦慮，鄭未來與黨團如何互動，也成為黨內關注焦點。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
「最帥展昭」甄志強驚傳上海病逝家屬痛徹心扉 過世前一天才發影片
曾在經典港劇《碧血青天楊家將》中扮演「展昭」、被封為「最帥展昭」的香港男星甄志強，驚傳在上海離世，享年59歲。甄志強的妻子今（31）日透過社群平台發布訃聞，證實了這項消息。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 23 小時前
女星花2千體驗維也納髮廊…吹完髮型超嚇人！網笑翻：以為10年前舊照重發！
她描述阿姨吹得超認真又超用力，甚至因為瀏海吹不過去，差點要現場幫她直接剪掉，讓她緊張到狂喊「no no no no no no」，最後付了2000台幣換來一顆蓬度爆表的「維也納式華麗髮型」？雖然阿姨信心滿滿直誇「very pretty」，但她卻忍不住寫下：「我要這樣子去工作了嗎？」「阿...styletc ・ 22 小時前
范姜彥豐痛揭粿粿出軌王子 律師曝內幕：以後就給證據說話
范姜彥豐的律師蔡鈞如在Threads上發文表示，雙方協商數個月，仍無法達成共識，前陣子，范姜彥豐連帶孩子與保母一同去看診都被拍到，造成誤會，「為了自清，也為了給自己與孩子，以及社會大眾一份交代，沒有經紀公司、孤軍奮戰的他，鼓起勇氣錄了那段影片。」昨日范姜彥豐發出...CTWANT ・ 9 小時前