華光孩子《奔向曙光》畫作化身公益傘面 鄭朝方揪市民募愛

〔記者廖雪茹／新竹報導〕財團法人天主教華光社會福利基金會推出公益愛心傘，邀請社會大眾透過實際行動支持身心障礙者的生活需求；傘面圖樣取自華光孩子誠誠所創作的畫作《奔向曙光》，象徵同行、守護與希望，也呼應華光中心「一起奔向曙光」的募款行動，支持中心修繕計畫，第一階段仍有超過500萬元的資金缺口。

這幅畫作源自華光孩子誠誠參與「竹北半城路跑」時的觀察與感受，他將沿途所見的光影、節奏與人群化為筆下色彩，描繪出一條奔向未來的道路，並命名為《奔向曙光》。畫作繼9月轉化為中秋月餅禮盒包裝後，如今再次以不同形式延續，成為公益愛心傘的視覺設計，讓孩子的創作走進更多人的日常生活。

竹北市長鄭朝方表示，華光智能發展中心照顧與陪伴許多心智障礙者，而這把傘象徵的是，「過去我們為華光撐傘，現在華光為您撐傘」的善漣漪傳遞。他邀請市民在為自己遮風擋雨的同時，也為身心障礙者撐起一份溫柔而堅定的支持力量。

鄭朝方提到，自上任以來，只要公所舉辦活動都會邀請社福團體擔任VIP一同參與，因為城市的照顧，不該只停留在制度或補助，而應落實在生活細節中，溫暖每一位市民。

天主教華光社會福利基金會表示，凡捐款滿1800元，即可獲贈印有市長設計與城城畫作《奔向曙光》的愛心傘兩把，詳情請關注華光官網。

