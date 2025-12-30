華光「為您撐傘」計畫 竹北市長鄭朝方親領設計雨傘募愛

華光「為您撐傘」計畫，竹北市長鄭朝方（右）親領設計雨傘，為華光中心修繕募款。（竹北市公所提供）

記者彭新茹／新竹報導

天主教華光社會福利基金會推出公益愛心傘，邀請社會大眾透過實際行動支持身心障礙者的生活需求。竹北市長鄭朝方表示，華光智能發展中心照顧與陪伴許多心智障礙者，而這把傘象徵的是，「過去我們為華光撐傘，現在華光為您撐傘」的善漣漪傳遞。

天主教華光社會福利基金會表示，凡捐款滿一千八百元，即可獲贈印有竹北市長設計與城城畫作「奔向曙光」的愛心傘兩把。傘面圖樣取自華光孩子誠誠所創作的畫作「奔向曙光」，象徵同行、守護與希望，也呼應華光中心「一起奔向曙光」的募款行動，支持中心修繕計畫，第一階段仍有超過五百萬元的資金缺口。

這幅畫作源自華光孩子誠誠參與「竹北半城路跑」時的觀察與感受，他將沿途所見的光影、節奏與人群化為筆下色彩，描繪出一條奔向未來的道路，並命名為「奔向曙光」。畫作繼九月轉化為中秋月餅禮盒包裝後，如今再次以不同形式延續，成為公益愛心傘的視覺設計，讓孩子的創作走進更多人的日常生活。

鄭朝方邀請市民在為自己遮風擋雨的同時，也為身心障礙者撐起一份溫柔而堅定的支持力量，一起奔向曙光，支持華光中心的修繕計畫。他說，城市真正的溫度，不在於照亮多少人，而在於是否願意為每一個人，留下被接住、被陪伴的位置。自上任以來，只要公所舉辦活動，都會邀請社福團體擔任嘉賓，因為城市的照顧，不該只停留在制度或補助，而應落實在生活細節中。

鄭朝方指出，日前特別陪同孩子們一同搭乘公車，實際體驗候車、上下車及行車過程，並聆聽孩子與陪同人員的回饋。透過這樣的實地觀察，公所將持續優化公共運輸服務，讓身心障礙者在通勤過程中感受到更安全、舒適的環境。