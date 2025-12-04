華凌接單動能加速 展望2026年審慎樂觀

【記者柯安聰台北報導】華凌(6916)4日受邀參加元大舉辦114年線上法人說明會。華凌今年前3季營收15.19億元，較2024年同期減少2%；毛利率維持在24%左右；營業費用4.19億元，較去年同期增加14%。



華凌財務黃協理表示，今年上半年仍受到美國關稅政策的不確定性、地緣政治及匯率等因素，導致全球客戶保守觀望，影響前3季營收表現。華凌仍持續佈局前瞻技術研發和國際化專業人才，同時升級工廠與自動化建置，提升生產效率與良率優化，改善成本結構，持續強化營運競爭力。



華凌董事長特助林俊杰表示，華凌深耕高信賴性顯示器產業27年，從顯示器模組供應商拓展為一站式系統整合解決方案公司，提供客戶從軟體、韌體、硬體、外殼整合性的Total Solution，強化產品附加價值及客戶黏著度，提高產品價值和毛利。華凌擁有業界最廣泛齊全的產品線，持續研發STN、OLED、TFT、Smart Display新技術和新產品，發展多元解決方案，包含HMI、Embedded及節能省電、強固型、耐候型等顯示器系統解決方案；華凌也在今年成為全球領先的半導體製造商意法半導體(STMicroelectronics，簡稱ST)的官方授權合作夥伴，未來可提供更廣泛的Smart Display及HMI解決方案。



今年下半年起全球客戶需求復甦，華凌的訂單動能回升，前3季接單金額較去年同期增長，尤其以TFT產品線接單成長速度最顯著。華凌以少量多樣的利基型案件為基礎，長期穩定成長並進入AI及半導體產業領域，成功導入半導體設備及伺服器應用，並在今年陸續出貨；此外，華凌深耕大型專案與終端品牌客戶，成功切入多元應用領域，包含交通車載、軍工、安防、影音、網通、電競、身份辨識機、智能家居等應用，多個專案型案件放量出貨，預期2026年接單可突破雙位數增長。



華凌長期以來秉持為客戶解決問題及品質至上的服務精神，專注技術發展提供研發、設計、製造到組裝的整合服務，以務實穩健的營運策略深化市場競爭力並拓展全球業務。展望未來，華凌表示顯示應用場景及需求持續擴增，凡有屏幕需求的終端產品，都有機會導入華凌的解決方案為客戶提供更便利及人機交互的服務。（自立電子報2025/12/4）