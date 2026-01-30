華南中層雲移入 白天舒適早晚濕涼

台北二二八公園





中央氣象署表示，今(30)日台灣附近吹偏東風，各地天氣舒適，不過受到華南中層雲系移入，各地雲量偏多，除迎風面東半部及恆春半島短暫雨之外，西半部亦有零星降雨。

溫度方面，預測白天高溫在北部及東半部為21至23度，中南部則為26至27度，舒適溫暖，而早晚低溫在中部以北及宜、花普遍為14至16度，南部及台東約18度左右，早晚體感稍涼。

離島天氣：澎湖多雲，18至21度，金門陰天，14至19度，馬祖陰短暫雨，12至15度。

氣象署說，風力偏強，台南以北至苗栗、桃園、基隆北海岸、台東、恆春半島局部沿海地區及澎湖、馬祖、綠島有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，在海邊活動請多加留意。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今日環境風場為偏東風，西半部擴散條件差，污染物易累積；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

