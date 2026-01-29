華南中層雲移入 白天舒適早晚濕涼

中央氣象署指出，今天(30日)台灣附近吹偏東風，各地天氣舒適，不過受到華南中層雲系移入，各地雲量偏多，除迎風面東半部及恆春半島有短暫雨之外，西半部亦有零星降雨；預測北部及東半部白天高溫攝氏21至23度，中南部則為26至27度，感受舒適溫暖，而早晚低溫在中部以北及宜、花普遍為14至16度，南部及台東約18度左右，早晚體感稍涼。

離島天氣：澎湖多雲，18至21度；金門陰天，14至19度；馬祖陰短暫雨，12至15度。

風力偏強，台南以北至苗栗、桃園、基隆北海岸、台東、恆春半島局部沿海地區及澎湖、馬祖、綠島有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機會，海邊活動請多加留意。