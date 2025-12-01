華南投顧估2026台股上看3萬2千點 投資趨勢展望重點速讀！

華南永昌證券今日舉辦「2026投資趨勢展望」，華南投顧董事長呂仁傑（上圖左二，記者李錦奇攝影）指出，台股樂觀情境下，有機會至少來到3萬2千點，3大主軸聚焦AI、軍工、關鍵原物料與基礎設施。

呂仁傑表示，以指數來看的話，好酒沈甕底，第4季應該會是2026年全年高點，呈現雙峰走勢，大行情在第1季跟第4季，第2跟第3季回檔機會比較高。

選股部分，呂仁傑說，AI大方向沒改變；軍工股是可佈局的大方向，像是德國擴大國防預算，亞洲各國包含日本與台灣，國防經費也都提高，這些都是長期趨勢；關鍵原物料包括稀土與銅，其中，銅的部分，包括AI帶動的銅線需求，長期往上，但因全球氣候變化，國外的銅礦礦場遭遇天災，需要六個月到一年去恢復供應；稀土的部分，美中達成框架協議，接下來要看12月是否會有細部協議。

呂仁傑說，除了台股，投資人也可以把目光放向複委託，藉此投資海外股市，另外ETF等等，都會有很多投資機會。

呂仁傑暨研究團隊表示，美、中雙方暫時達成經貿協議、休兵一年，全球供應鏈壓力緩解，降息預期持續帶來資金行情，市場轉為聚焦企業財報表現。AI泡沫論雖增添些許擔憂，但台廠營運終將受惠AI軍備競賽，迎來新一波成長動能。AI伺服器、電力基建、缺貨漲價題材延續台股主流地位，內需消費、政策作多概念股也有輪動表現機會。

呂仁傑暨研究團隊表示，台股加權指數進入11月後，外資有明顯逢高獲利了結操作，市場心態居高思危，行情震盪難免，但預期下檔空間有限。展望未來，AI、高效能運算與雲端資料服務需求持續攀升，有利於我國出口動能。

華南永昌證券海外商品部經理邱文彥認為，投資人也可將部分資金轉往海外市場以追求更高效益。美股總市值佔全球超過五成，反映資金不斷流向美國，台灣供應鏈（如台積電）與美股品牌巨頭（如輝達）緊密結合，投資海外即是掌握AI供應鏈源頭。全球七大科技巨頭的資本支出預計全年將達3000億美元，代表行情有望延續至2026年。透過現貨與複委託平台，可投資台股、美股，掌握24小時全天候投資契機。

半導體趨勢專家 陳子昂接續深度解析「AI潮流下的半導體趨勢」。他指出，台灣雖僅占全球人口不到0.3%，卻創造近2%全球股市市值、躋身世界前八，靠的不只是資金行情，而是台積電領軍的半導體與AI供應鏈實力；人工智慧正推升台灣企業成為全球科技鏈不可取代的核心。

面對美國對等關稅與供應鏈重組壓力，陳子昂強調，台灣在半導體全球布局中，不是被掏空，而是輸出「台灣模式」。政府正與企業合作，複製如科學園區的產業治理能力，赴美打造「台版供應鏈聚落」，不僅是把廠蓋出去，而是連金融、材料、封測與設備廠一同輸出。美國廠雖逐步擴建，但2奈米以下先進製程將根留台灣，其中高雄與中科將成先進製程重鎮，創造逾萬高薪職缺。

展望2026年，陳子昂強調全球AI需求只是起點，包括HPC晶片、AI伺服器與先進封裝都將迎來長期成長。尤其看好CPO矽光子與AI Agent帶來的新一波算力革命，將推升散熱、封裝、伺服器與晶片材料全面受惠。台灣由「強硬體，弱應用」走向AI生態競逐，既是挑戰，也是下一個兆元契機。

