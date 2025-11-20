華南永昌證券冬季論壇登場 剖析美中局勢與產業最新脈動 5

CNEWS匯流新聞網記者王佐銘／台北報導

華南永昌證券今（20）日舉辦冬季產業趨勢暨企業論壇，以「雙強會面、各退一步、氣氛和緩、惟變數仍多」為主軸，聚焦美中領袖於 APEC 高峰會後的局勢變化。論壇集結多家優質上市櫃企業與產業專家，吸引逾百位機構法人到場，熱度不減。

APEC 會後全球氛圍雖較過去緊張時期和緩，但貿易戰陰影依然存在。美國聯準會（Fed）如預期宣布降息，卻在十二月仍留有政策伏筆；加上國際關稅、政策方向等不確定性，產業景氣呈現分歧。AI 科技持續拉動電子業，國內景氣燈號重返黃紅燈，但不少傳統產業仍承受關稅與成本雙重壓力。

在此背景下，華南永昌證券邀請多家領先企業分享最新產業動向，包括電子產業的勤凱科技（4760）、建準（2421）、錼創科技-KY（6854）、台灣晶技（3042）、嘉雨思（6921）與怡利電（2497）；並因應高齡化趨勢，邀請生技醫療領域自上游到下游的代表企業，如禾榮科技（7799）、青松健康（6931）及大樹藥局（6469）分享市場觀察。

本次論壇的專題議程橫跨 AI、半導體、通訊、汽車電子與生醫多項關鍵領域，內容涵蓋 TVG 產業全製程、5G 邁向 6G 的通訊演進、AR 眼鏡如何推動 AI 落地、伺服器水冷架構革新與散熱挑戰、HBM 與 AI 的技術脈動、Micro LED 在晶片光互聯的應用前景、外泌體再生醫療、口腔修復到頭頸癌的新療法，以及無人載具在國防與民用市場的雙軌發展等。

華南永昌證券長期整合投資研究與客戶服務資源，透過每日市場資訊、每月專題講座、企業拜訪及季節性論壇，提供機構法人與投資人即時、精準、多元的市場參考。其交易系統完整且高效，服務深度備受肯定。本次論壇兼具廣度與前瞻性，協助客戶深入掌握產業趨勢，布局未來投資方向。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照

