華南永昌證券黃進明董事長獲金彝獎「傑出企業領導人才獎」 數位轉型與永續經營成果獲肯定

CNEWS匯流新聞網記者王佐銘、李衣綸／台北報導

由金管會指導、素有「證券期貨界奧斯卡獎」之譽的金彝獎於11月13日盛大舉行頒獎典禮，華南永昌證券董事長黃進明榮獲「傑出企業領導人才獎」殊榮，展現公司在數位轉型、公司治理與永續經營上的卓越成果。

這項榮譽不僅是對黃進明個人的肯定，更象徵華南永昌證券「以客為尊、專業至上、誠信經營、永續發展」的核心精神深植企業文化。黃進明表示，得獎是全體同仁共同努力的成果，「正因為團隊同心協力，才能讓我們在數位創新、風險管理與永續發展等面向持續引領市場潮流。」

近年來，華南永昌證券持續精進服務品質與客戶體驗，積極落實「公平待客」原則。公司推出台美股定期定額投資、65樂齡專線、股市小學堂及友善介面設計等措施，協助不同社經背景的投資人穩健理財、縮小數位落差，同時強化防詐作業、成功阻止多起詐騙案件。今年再度於金管會「公平待客原則評核」中名列綜合券商前25%，成績亮眼。

在數位創新方面，「華南e指沖」App以行動投資為核心，讓用戶以手機即可享受法人大戶級的交易體驗。App內建ETF成分股雙向查詢、閃電下單與即時走勢圖等功能，協助投資人快速掌握市場動態。今年該App更榮獲「國家品牌玉山獎」全國首獎，充分展現華南永昌證券在金融科技領域的領先地位。

華南永昌證券同時持續強化營運基礎，投入資訊安全與系統建設，擴充主機設備、推動自動化流程，並改善營業據點與辦公空間，營造更舒適的工作環境與貼心的服務體驗。透過跨部門協作與制度精進，客戶申訴案件顯著下降，作業流程更簡化、反應更即時，展現團隊高效率與高品質的服務承諾。

在全面推動組織再造與數位轉型的過程中，華南永昌證券營收與獲利均維持穩健成長。黃進明強調，這些成果背後，來自全台分公司、營運管理部門與資訊後勤團隊的緊密協作，共同打造順暢的營運體系與無縫的客戶體驗。展望未來，華南永昌證券將以更大的熱忱持續前行，打造穩健敏捷、具全球視野的券商平台，實現客戶、股東與社會的三方共好。

