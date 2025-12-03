華南永昌證券 看好台股3萬2000點
華南永昌證券1日舉辦「2026投資趨勢展望」論壇，邀請華南投顧董事長呂仁傑、研究團隊、海外商品部經理邱文彥與半導體專家陳子昂，共同解析國際局勢、AI科技浪潮及全球資產配置，吸引眾多投資人關注未來市場走向。
呂仁傑指出，美中近期達成暫時性經貿協議，使供應鏈壓力趨緩，加上市場預期主要央行將啟動降息循環，資金行情得以延續，他認為，雖然外界對AI是否過熱仍有疑慮，但台灣在全球AI供應鏈中具關鍵地位，相關企業仍具成長潛力，AI伺服器、電力基建與缺貨題材可望續領台股，而內需與政策概念股也具輪動空間。呂仁傑指出，台股指數明（2026）年區間可能落在2萬5千點到3萬2千點，第1、4季可望為出現指數雙高峰，第1季則有機會突破3萬點。
研究團隊表示，11月外資逢高調節造成台股震盪，但下檔風險有限；隨著AI、高效能運算與雲端需求持續擴大，台灣出口動能有望維持，長線趨勢仍偏多。
邱文彥提到，投資人應透過分散布局掌握完整AI生態鏈。美股市值占全球逾半，資金不斷流入，加上台灣供應鏈與美國科技巨頭關係緊密，使投資美股等同掌握AI核心。全球科技七巨頭今年資本支出預估達3,000億美元，科技投資熱度可望延續至2026年。他建議運用現貨與複委託工具，掌握台美市場全天候交易優勢。
半導體專家陳子昂表示，台灣雖人口有限，卻創造近2％全球股市市值，核心在台積電帶動的半導體與AI供應鏈。面對美國供應鏈重組，台廠並非單純外移，而是輸出成熟製程、材料與封測能力；但2奈米以下先進製程仍留在台灣，高雄與中科將成未來重鎮。
他預期，AI需求仍處早期階段，HPC、AI伺服器、先進封裝均具長期動能；CPO、矽光子與AI Agent則有望推動新一輪算力革命，帶動相關產業全面受惠。
