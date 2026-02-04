華南永昌證春節不打烊 e指沖下單抽豪禮

農曆春節台股將迎來長假休市，然而美股及海外市場依舊正常交易，華南永昌證券為了服務投資者對海外資產配置的需求，啟動「春節不打烊」系列活動。今年特別結合旗艦級下單工具「華南e指沖App」，提供加倍抽獎權益，陪伴交易人在馬年開春之際搶佔先機。

華南永昌證券表示，本次活動自2月起跑，不僅提供全年無休的海外市場下單服務，更設計多重獎勵機制。首波「一馬當先獎」鎖定2月份黃金交易期，交易量累積每滿新臺幣66萬元即可獲得一次抽獎機會；為鼓勵投資人體驗數位下單的高效便捷，若使用華南e指沖App下單，成交量將以2倍權重計算，大幅提升中獎機率，預計抽出30名幸運兒贈送3000元家樂福禮券，活動截至2月28日止。

除了初期的暖身獎勵，華南永昌證券更進一步規劃長達兩個月的「馬年行大運獎」與專屬「e指沖達人獎」。自2月至3月31日止，海外股票交易量累積達新臺幣300萬元者，即有機會抽中最新款 Apple Watch Series 11；使用華南e指沖App下單則享有1.5倍的成交量計績優惠。

針對高資產與頻繁交易的華南e指沖App資深用戶，活動期間下單量達新台幣8888萬元以上，更可直接獲贈5000元家樂福禮券，透過實質回饋活絡馬年開春的海外交易動能。

華南永昌證券指出，此次春節不打烊活動，不僅是服務的延伸，更是品牌「以客戶為中心」的具體實踐，透過全方位的複委託服務與精準的數位工具支援，協助投資人在長假期間也能隨時掌握國際脈動，期望在馬年伊始，與投資人共同創造「馬到成功」的投資佳績。

