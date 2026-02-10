華南獅子會助力偏鄉交通再升級 捐贈高雄GO專車

為提升高雄偏鄉地區交通便利性，華南獅子會近日舉辦「幸福共享高雄GO專車捐贈儀式」，由毛偉同會長率多位獅友捐贈一輛中華菱利J Space八人座車加入高雄GO美濃區服務車隊，以實際行動支持偏鄉公共運輸服務，展現民間團體關懷在地、回饋社會的行動力。(見圖)

高市府交通局今(十)日說明，為落實交通平權，交通局自一一一年起推動高雄GO政策，率先於美濃區試辦，並逐步將成功經驗擴展至杉林、六龜、內門、甲仙、茂林、桃源及那瑪夏等行政區，並於一一四年底達成高市府落實旗美山城地區偏鄉交通平權的目標。

交通局張淑娟局長表示，高雄GO服務在美濃區獅山社區發展協會鍾淑蘭執行長的投入與支持下，成功媒合資源、培訓司機，該協會從社會福利團體跨足公共運輸服務，為地方交通注入新動能；目前美濃地區共有六輛車投入服務，每月出車約一千八百班次，服務人次達四千六百人；在華南獅子會捐贈新車加入後，車隊規模將擴增至七輛，每月服務人次預期可達五千五百人次以上，服務更多長者及學童。

張淑娟局長特別感謝華南獅子會長期關注公共議題，實際投入資源支持偏鄉交通。

交通局強調，民眾搭乘高雄GO僅需支付公車票價即可享有預約接送服務，長者使用敬老卡更可免費搭乘，滿足了長者就醫、就養、學生就學及民眾日常採買等多元交通需求，讓偏鄉居民享有更安全且便捷的移動服務。更多資訊可至高雄市政府交通局官網（https://www.tbkc.gov.tw）或幸福高雄GO（https://www.khgo.net/Meinong/WebPage/PublicWebModule/pagMeinongmotc.aspx）查詢。