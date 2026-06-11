華南金前5月獲利144.69億！稅後EPS自結1.04元 雙創歷年同期新高

在最近各大遊戲廠商連發接力舉辦的線上遊戲發表會中，任天堂也不落人後，日前舉辦了最新一次的線上發表會「Nintendo Direct」，並且也帶來了《薩爾達傳說：時之笛》、《異度神劍》等大作 IP 的最新消息。其中《異度神劍》直接公布新作《異度神劍 Genesis》的消息也讓許多粉絲非常激動，甚至就讓一位已經 73 歲的紐西蘭老奶奶等不及了，直接買一台全新的 Nintendo Switch 2 主機。

Yahoo遊戲編輯部 ・ 4 小時前 ・ 1 則留言