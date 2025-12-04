華南金奪TCSA永續雙料大獎

華南金控榮獲台灣企業永續獎之台灣100大永續典範企業獎、永續報告類-白金獎，由環境部次長葉俊宏（左）頒獎，華南金控行政管理處處長郭福星（右）代表受獎。

▲華南金控榮獲台灣企業永續獎之台灣100大永續典範企業獎、永續報告類-白金獎，由環境部次長葉俊宏（左）頒獎，華南金控行政管理處處長郭福星（右）代表受獎。

華南金於今年蟬聯TCSA台灣企業永續獎之台灣100大永續典範企業獎，並自2016年以來連續10年獲得永續報告獎，近3年皆獲最高榮譽─白金獎，可見華南金於永續的道路上持續向前並發揮影響力。華南金表示，持續反思「永續發展」議題並投入自身專業，是邁向永續典範的第一步。例如台灣將邁入「超高齡社會」，失智症成各界關注議題，華南金即以華南銀行為集團領頭羊，逐步與新北市失智友善守護站計畫及附近里鄰打造社區守護網。並運用金融業的專業，透過信託業務協助客戶規劃資產保全，降低失智症議題對於社會的衝擊。

另一方面，與金融研訓院合作的「金融共好公益計畫」，由華南銀行理財專業人員擔任「CoCo」老師，走入小學校園引導學童建立金錢管理、風險意識、家庭財務分擔與預防詐騙等重要金融觀念，在孩子心中撒下基礎理財觀念之種子。而在綠色金融推動上，除了在審查流程中加入ESG因子，並推出綠色融資專案，提供客戶資金購置再生能源、節能、儲能、污染防制之設備或系統等綠色資本性支出。

亦規劃「輔導中小企業淨零轉型融資專案」，協助客戶邁向淨零轉型，為下一代打造更乾淨、永續的環境。為強化永續資訊之易得及易讀性，華南金除設有永續官方網站定期更新永續資訊外，另有永續報告書下載專區（網址：https://esg.hnfhc.com.tw/Web-PortalESG/csr/annual.do#）以達到資訊易得。在易讀性上，每年亦參考國際上永續評比之趨勢，增加揭露社會共好、減碳策略以及公司治理等新興議題資訊。

華南金永續報告書之數據統計揭露近三年資料，並增加圖表資訊呈現歷年變化趨勢，有利於讀者作資料分析及閱讀。華南金表示，透過永續報告書的編製，不僅檢視過去一年的成果亦可掌握當下永續趨勢，成為與時俱進推動永續的新柴火。