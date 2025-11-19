華南金法說》總座：明年股利比今年高，5年轉型拚壯大

華南金控今（19）日下午舉行線上法說會，總經理李耀卿答覆提問時指出，股東應該可以期待華南金明年股利會隨今年獲利成長而有所增加。換言之，華南金今年配發現金股利1.25元、股票股利0.1元，合計1.35元，明年股利金額將高於前述數字。

台新金控合併新光金控後躋身資產規模第四大金控，玉山金控未來納入三商美邦人壽後也將躋身第六大金控，公股金控變成資產規模末段班生，危機感驅使下，李耀卿談到華南金新舊轉型計畫的微妙變化。

2026 ～ 2030 ，華南金資產要變大

他說，今年是華南金3年轉型計畫的最後一年，明年是5年轉型計畫的第一年，前者專注在獲利的提升，有獲利才能支應未來成長所需的資本；後者則是希望集團能夠壯大，除了追求獲利也會追求規模。

華南金控財務管理處處長郭時維簡報時指出，華南金控、華南銀行、華南產險今年前三季自結稅後純益金額均創歷年同期新高。華南金前9月稅後純益199.1億元、年增11.5%，反映核心子公司華南銀前9月稅後純益185.56億元、年增14.2%。

保單熱銷＋呆帳收回，華銀獲利亮眼

華南銀行獲利亮眼，主因人身保險商品熱銷下，前三季財富管理淨手續費收入較去年同期大增35.5%，以及前三季呆帳收回金額年增19.16億元、增幅144.2%。華南銀行風險管理群副總謝和君解釋，主因兩個大額案件，分別為國內與國外的旅館業逾放收回。不過，預期明年不會有較大額呆帳收回，會積極進行催收以穩定呆帳收回的收益。

華南產險亦繳出獲利好成績，李耀卿表示，主因華南產在提升獲利的中期計畫有做策略性調整，剔除業務量大但利潤微薄甚至不賺錢的險種，並且調整各險種的資產組合權重，本業獲利有所改善。另外，這兩三年來投資也有所斬獲，所以華南產這幾年獲利持續在創新高。李耀卿說，預期華銀明年獲利動能會持續下去，華南產明年獲利再創新高也是有所期待。

華南銀行行政管理群副總江景平補充說明，從銀行業獲利三支柱來講，華南銀預估利息淨收益與手續費淨收益，2026年均將較2025年成長一成以上。金融操作及兌換收益部分，因Swap換匯點縮窄致兌換利益減少，預計2026年將較2025年略為衰退。

江景平表示，預估華南銀2025年稅後純益將較2024年成長一成左右；另外，因為華銀近年獲利成長幅度較高，基期相對墊高，2026年預計稅後純益以「個位數」成長為目標，成長幅度將不如過往顯著。

證券、投信、AMC，獲利情況受關注

華南永昌證券前三季稅後純益年減19.0%，衰退幅度比金管會統計整體證券業前三季稅前盈餘年減8.5%大上許多，引發關注。華南永昌證券總經理張敦富表示，前三季落後整體證券業主因上半年自營業務跟承銷業務的收入落後預期，第三季開始已經逐漸追上去年同期獲利數字。

華南永昌投信前三季稅後淨損2.72億元、華南金資產管理（AMC）前三季稅後淨損4200萬元，同樣引發關注。李耀卿表示，華南永昌投信虧損除了基金規模無法有效提升，另外就是早年承接PEM案（美國保盛豐詐騙案）的客戶損失部位，在匯率及長壽風險等因素影響下，需要認列評價損失。據了解，華南永昌投信今年6月底認列的PEM案評價損失一度達到5000萬元。

華南永昌 PEM 部位，將改成華銀持有

5000萬元損失對小投信獲利是很大影響，但對大銀行來講則影響有限，也因如此，李耀卿預告，華南金除了規劃今年底會對華南永昌投信增資，據悉約5億元，另外也會把對華南永昌投信而言屬於業外收益不穩定的因素移除掉，據悉，華南永昌持有的PEM部位年底將改由華南銀持有。

華南金AMC部分，李耀卿說，兩稅合一下，華南金AMC的不動產案源減少，但身為國內公股體系的都更危老龍頭，華南金AMC今年起陸續有案子開始認列收益，目前應該還有五、六個案子每年都會有收入進來，因而對於華南永昌投信與華南金AMC揮別獲利陰霾持樂觀態度。

