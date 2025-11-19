華南金法說》總座：明年股利比今年高，5年轉型拚壯大
華南金控今（19）日下午舉行線上法說會，總經理李耀卿答覆提問時指出，股東應該可以期待華南金明年股利會隨今年獲利成長而有所增加。換言之，華南金今年配發現金股利1.25元、股票股利0.1元，合計1.35元，明年股利金額將高於前述數字。
台新金控合併新光金控後躋身資產規模第四大金控，玉山金控未來納入三商美邦人壽後也將躋身第六大金控，公股金控變成資產規模末段班生，危機感驅使下，李耀卿談到華南金新舊轉型計畫的微妙變化。
2026～2030，華南金資產要變大
他說，今年是華南金3年轉型計畫的最後一年，明年是5年轉型計畫的第一年，前者專注在獲利的提升，有獲利才能支應未來成長所需的資本；後者則是希望集團能夠壯大，除了追求獲利也會追求規模。
華南金控財務管理處處長郭時維簡報時指出，華南金控、華南銀行、華南產險今年前三季自結稅後純益金額均創歷年同期新高。華南金前9月稅後純益199.1億元、年增11.5%，反映核心子公司華南銀前9月稅後純益185.56億元、年增14.2%。
保單熱銷＋呆帳收回，華銀獲利亮眼
華南銀行獲利亮眼，主因人身保險商品熱銷下，前三季財富管理淨手續費收入較去年同期大增35.5%，以及前三季呆帳收回金額年增19.16億元、增幅144.2%。華南銀行風險管理群副總謝和君解釋，主因兩個大額案件，分別為國內與國外的旅館業逾放收回。不過，預期明年不會有較大額呆帳收回，會積極進行催收以穩定呆帳收回的收益。
華南產險亦繳出獲利好成績，李耀卿表示，主因華南產在提升獲利的中期計畫有做策略性調整，剔除業務量大但利潤微薄甚至不賺錢的險種，並且調整各險種的資產組合權重，本業獲利有所改善。另外，這兩三年來投資也有所斬獲，所以華南產這幾年獲利持續在創新高。李耀卿說，預期華銀明年獲利動能會持續下去，華南產明年獲利再創新高也是有所期待。
華南銀行行政管理群副總江景平補充說明，從銀行業獲利三支柱來講，華南銀預估利息淨收益與手續費淨收益，2026年均將較2025年成長一成以上。金融操作及兌換收益部分，因Swap換匯點縮窄致兌換利益減少，預計2026年將較2025年略為衰退。
江景平表示，預估華南銀2025年稅後純益將較2024年成長一成左右；另外，因為華銀近年獲利成長幅度較高，基期相對墊高，2026年預計稅後純益以「個位數」成長為目標，成長幅度將不如過往顯著。
證券、投信、AMC，獲利情況受關注
華南永昌證券前三季稅後純益年減19.0%，衰退幅度比金管會統計整體證券業前三季稅前盈餘年減8.5%大上許多，引發關注。華南永昌證券總經理張敦富表示，前三季落後整體證券業主因上半年自營業務跟承銷業務的收入落後預期，第三季開始已經逐漸追上去年同期獲利數字。
華南永昌投信前三季稅後淨損2.72億元、華南金資產管理（AMC）前三季稅後淨損4200萬元，同樣引發關注。李耀卿表示，華南永昌投信虧損除了基金規模無法有效提升，另外就是早年承接PEM案（美國保盛豐詐騙案）的客戶損失部位，在匯率及長壽風險等因素影響下，需要認列評價損失。據了解，華南永昌投信今年6月底認列的PEM案評價損失一度達到5000萬元。
華南永昌PEM部位，將改成華銀持有
5000萬元損失對小投信獲利是很大影響，但對大銀行來講則影響有限，也因如此，李耀卿預告，華南金除了規劃今年底會對華南永昌投信增資，據悉約5億元，另外也會把對華南永昌投信而言屬於業外收益不穩定的因素移除掉，據悉，華南永昌持有的PEM部位年底將改由華南銀持有。
華南金AMC部分，李耀卿說，兩稅合一下，華南金AMC的不動產案源減少，但身為國內公股體系的都更危老龍頭，華南金AMC今年起陸續有案子開始認列收益，目前應該還有五、六個案子每年都會有收入進來，因而對於華南永昌投信與華南金AMC揮別獲利陰霾持樂觀態度。
更多風傳媒報導
其他人也在看
台股紅翻黑！43萬散戶昨搶短…今天套牢了
台股反彈無力，收復2萬7點失敗，空軍氣焰大增，接近中午指數由紅翻黑，一度下跌近140點，據證交所資料顯示，昨天趁台股下跌691點，短短一天有43.7萬散戶進場「搶短」，但今天若收盤時指數未拉起，恐怕「搶反彈不成反住套房」，慘遭套牢。Yahoo奇摩股市 ・ 10 小時前
【Follow法人】外資連2日倒貨742億元 0050大砍逾5萬張、中信金則買1.6萬張
今（19）日三大法人合計賣超326.52億元，其中外資連續兩日大舉賣超，累計達742.27億元。運達投顧分析師吳官隆指出，外資近期「口頭喊多、手上狂賣」，再加上台積電股價與輝達財報預期不明，使市場對高檔風險高度警戒。觀察買賣超個股，賣超主要集中在高息ETF，0050賣超逾5萬張排第一大，而買超則偏重電子與金融股，中信金則以1.6萬張獲外資青睞。Yahoo奇摩股市 ・ 6 小時前
台積電再爆內鬼？傳21年老將跳槽英特爾 帶走2奈米機密
台積電前企業策略發展資深副總經理羅唯仁於今年7月底退休，結束在台積電長達21年的職涯。當時，半導體業界便傳出他可能前往英特爾掌管研發部門；近期供應鏈消息再度指出，羅唯仁已正式加盟英特爾任職，此外，還傳出他在退休前帶走大批2奈米以下先進製程機密資料，台積電目前正積極蒐證。對於相關傳聞，台積電暫未作出具體回應。中時財經即時 ・ 1 天前
甜甜價要來了？台積電跌破1400元大關 專家稱進場與否就看「這1天」
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導台積電（2330）今（19）日股價收盤落在1395元，跌破1400元關卡，且已是連2跌，跌幅達3.46%，引發外界熱議，市場上也開始出...FTNN新聞網 ・ 25 分鐘前
Cloudflare全球大當機！X、ChatGPT、Canva全受影響，市值一度蒸發千億
美國網路基礎設施公司 Cloudflare（NET）18 日發生大規模故障，導致眾多網站與應用程式的服務短暫中斷，包括社群平台 X（原 Twitter）、ChatGPT 以及設計平台 Canva 知名服務通通遭殃，全球用戶短時間內無法正常存取。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 21 小時前
台股跌勢止不住！午盤失守27000點關卡
[NOWnews今日新聞]聯準會降息前景不明朗，再加上輝達財報即將出爐，市場觀望氣氛濃厚，美股四大指數昨（17）日全數走低，連帶影響到台北股市今（18）日開低走低，開盤下跌136.91點、來到2731...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
記憶體綠中一點紅！「指標大廠」傳攜手SanDisk 炸逾36萬張登台股人氣王
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（19）日開低震盪，截至11時20分，暫收26,720.07點，跌36.05點、跌幅0.13%。記憶體指標大廠力積電（6770）傳出與美國...FTNN新聞網 ・ 10 小時前
統一收購家樂福 301億成交 將躍居超商、量販第一大零售集團
統一併購台灣家樂福之後，一年約為集團注入約800億元營收，更具有全通路的零售優勢，包含超商、超市、量販、百貨，也讓台灣零售市場進一步「本土化」，以重要市占率來看，統一成為台灣超商、量販第一大，超市第二大的零售集團。聯合新聞網 ・ 15 小時前
法人狠倒710億台積電重傷 台股重摔691點/輝達遭三路空襲 財報能否回擊全看黃仁勳/被動族群逆風撐場 蜜望實興勤強彈｜Yahoo財經掃描
美股周一全面下挫，投資人靜待本周輝達財報與即將公布的就業數據，加上市場還是籠罩在AI泡沫化的隱憂中，四大指數全面收黑。道瓊工業指數大跌1.18%；標普500指數下跌0.92%；那斯達克指數下跌0.84%；費城半導體指數下挫1.55%。科技股方面，Google因波克夏揭露持股大漲3.11%，但蘋果、Meta、美光、超微與輝達皆走弱。台積電ADR同步收跌0.99%，影響今日台股電子權值股氣氛。 亞股今日普遍承壓，因中日關係緊張下，日股重挫3.22%，韓股同步下跌3.32%，港股走弱1.72%，上證指數則小跌0.81%，區域市場風險情緒偏空。 台股今（18）日開盤即受美股重挫拖累，終場重挫691.19點、失守2萬7千點，收26,756.12點，跌幅2.52%，並收在全日最低，成交值放大至6,406.61億元。權值三王同步走弱，台積電(2330)大跌40元收1,405元、鴻海(2317)收230元、聯發科(2454)下挫至1170元，壓抑指數表現。盤面雖多數電子股承壓，但備援電池模組(BBU)與被動元件族群仍逆勢吸金，長園科(8038)、AES-KY(6781)、蜜望實(8043)等強勢走高。另一焦點在股王信驊(5274)盤中衝上6,690元改寫歷史新高，終場仍大漲收在6,500元，成今日市場亮點。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前
慘綠直逼4月股災低點！聯發科跌破1200元大關 分析師曝光進場建議
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導半導體大廠聯發科（2454）今（18）日股價表現慘淡，早盤開出1220元，隨後一路震盪往下，最後收盤落在1170元，跌幅重挫4.88%...FTNN新聞網 ・ 1 天前
台積電最年輕副總閃辭四個月 李文如跳槽輝達今新職上任？！
今年 7 月中旬閃電辭去台積電採購（資材）副總的李文如（Vanessa），動向持續在半導體圈引爆討論。如今最新消息確認了嗎？根據《自由電子報》的報導，她將正式加入輝達（NVIDIA），並非回到熟悉的採購領域，而是直接升級至企業級用戶相關的 WWFO 部門副總裁，未來還要掌管台灣銷售業務，權限比過去更大、戰略位置更高。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
是逃命潮還是特價All in？「這檔記憶體」爆量46.3萬張下殺…收盤挫半根 南亞科、旺宏也難逃
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導台股加權指數今（18）日收盤26,756.12點，跌691.19點，跌幅2.52%，觀察今日盤後個股成交量前五名，受到美股前一個交易日全...FTNN新聞網 ・ 1 天前
台股低接的時機到了？ 專家揭「反彈2條件」：不能跟4月比
台股近來連日震盪，1週震幅逾千點，引發市場情緒動盪，投資人普遍陷入恐慌。對於外資賣壓、科技股回檔與AI族群獲利了結，使大盤走勢急速轉弱，許多投資人好奇，是否再度重演4月美國總統川普開啟關稅戰後的大幅修正。然而，財經專家「股魚」今（19）日提出不同觀點，「不能跟4月比」。EBC東森財經新聞 ・ 8 小時前
記憶體一哥今出關暴衝！爆量46.3萬張下殺 他曝關鍵價位：3大觀察重點
記憶體族群近期火熱，其中 DRAM 雙雄之一的華邦電今（18）日正式「出關」，解除每 20 分鐘撮合一次的交易限制。但是受前一個交易日美股全面走弱拖累，今（18）日台股投資情緒明顯偏空，多檔個股紛紛翻黑，記憶體族群更成重災區。剛出關的華邦電（2344）終場收在 61.4 元，重挫 7.25%，成交量爆出 46.3 萬張，殺盤力道猛烈。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台股拉回免驚？ 李永年喊「第5波還沒來」：有望上看46000
台股近期震盪加劇，從11月3日的高位28554點迄今，截至昨（18日）收報26756點，已經下跌近2100點，令人好奇是否展開第四波回檔修正，對此啟發投顧分析師李永年認為，台股現階段尚未真正進入第五波，可能還會回檔1~2個月才會進入主升段，屆時有機會上看34000點，倘若走勢延續，預估末升段（真正的第五波）有望上看46000點。EBC東森財經新聞 ・ 10 小時前
小雪好運來！ 「5星座+5生肖」財運穩中有進 正偏財超旺
11月22日（六）是24節氣中的「小雪」，小雪節氣來臨，小孟塔羅雲蔚老師表示，此時專注力與判斷力提升，容易抓住關鍵機會，貴人運旺，合作與支持增多，收益潛力大幅提升。只要保持理性規劃與行動力，既能守住既有財富，又能開拓新收入來源，財運呈現穩中有進、收穫豐厚的最佳時機。小孟塔羅雲蔚老師點名「5星座+5生肖」，財運迎來新契機，正財穩健增長，偏財機會也逐漸浮現，快來看看有沒有你的星座或生肖吧！EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
國巨強漲近6%領蜜望實、鈞寶亮紅燈 分析師曝一關鍵：買黑不買紅
被動元件大廠國巨（2327）今（18）日重整旗鼓後再度發動，股價盤中急拉，最高一度觸及240元，漲幅高達5.96%，逆勢率領被動元件族群強漲，如蜜望實、鈞寶更亮起紅燈。摩爾投顧分析師林漢偉表示，目前被動元件漲勢延續性都不算強，操作上建議買黑並做短線為主。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
AI漲多換誰接棒？從這波回檔看見半導體水務龍頭兆聯的長期價值浮現
近期台股呈現漲多修正格局，加權指數自最高28554點回檔，短線資金明顯轉為保守，市場情緒也從先前的追價氛圍，逐漸回到檢視基本面的節奏。從這波回檔可以看得更清楚，真正有基本面支撐的族群相對抗跌，而缺乏獲利動能的個股修正幅度更大。陳喬泓｜Yahoo專欄作家 ・ 1 天前
再減2.3萬股民！00929「連3升」配0.09元今最後買進日 這檔ETF年化配息率飆9%
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導採月月配、受益人數逾56萬的高息ETF復華台灣科技優息（00929），昨（17）日公告最新配息每受益權單位實際配發金額為0.09元...FTNN新聞網 ・ 1 天前
台幣貶到逾半年低點
新台幣匯價昨（18）日以31.217元作收，貶值3.7 分、貶幅0.12%，逾半年來低點，市場成交量縮至16.42億美元...聯合新聞網 ・ 15 小時前