華南金獲利破199億元 2026啟動5年轉型計畫

各大金控接連舉辦法說會，發表各項財務報告。華南金控今(19)日公布今(2025)年前3季營運績效，截至9月底整體稅後淨利為199.1億元，年成長11.5%，每股稅後盈餘(EPS)為1.43元，年化股東權益報酬率(ROE)與年化資產報酬率(ROA)分別為11.85%與0.62%，整體淨值為2,278億元，年增約4.3%。總資產站上4.25兆元，年增約1.4%，呈現穩定成長。

各子公司中，華南銀行貢獻獲利最高，占比衝上89%。雖然銀行投資淨收益因兌換(含Swap)收益下降而減少，不過在利息淨收益與手續費淨收益皆呈現雙位數成長的拉抬下，稅後淨利達到185.56億元，創歷史新高，年升14.2%，其中第3季稅後淨利73.02億元更刷新史上單季最佳紀錄。EPS為1.75元，年化ROE、ROA分別為10.17%與0.60%。

廣告 廣告

子公司華南永昌證券今年前3季經紀等核心業務收入回穩，自結稅後淨利13.49億元，EPS 2.06元，經紀業務市占率2.71%與融資餘額市占率5.32%同為公股第1名。華南產險前3季本業收益穩定增長，稅後淨利12.7億元，年彈7.5%，EPS為6.34元；同期間簽單保費總收入118.72億元，攀上歷年同期最高，市占率5.40%。

華南金總經理李耀卿表示，今年為華南金3年轉型計畫的最後一年，目標在提高獲利品質、讓未來成長所須資本能自給自足，目前整體轉型已經接近完成，成效相當好。接下來明(2026)年還會再啟動5年轉型計畫，各子公司將依金控目標設定經營策略與資本需求，不僅獲利要繼續成長，規模也要逐步擴大。

至於外傳兆豐、合庫、一銀與華南等4家公股投信有合併規畫，李耀卿回應，沒有對外發出任何併購的消息，因此也沒有什麼可以回應，唯有提升自身的經營能力與競爭力，才有能力談「併購」。當前華南永昌投信的增資計畫沒有改變，對任何金融併購也採取開放態度。

原文出處

延伸閱讀