華南金股利隨獲利成長可期 對併購這樣看

▲華南金控今（11）日舉行線上法說會，回應股利政策及公公併等議題。（圖／華南金提供）

[NOWnews今日新聞] 華南金控今（19）日舉行法人說明會，公布前3季自結稅後淨利199.10億元，年成長11.5%，每股稅後盈餘(EPS) 1.43 元，創歷年同期新高紀錄。對於股利政策，總經理李耀卿表示，有獲利就回饋股東，股東可期待股利隨獲利成長增加。至於公股投信整併傳聞「不予評論」，僅強調目前集團首要任務在於提升自身競爭力，對任何併購案均保持開放態度。

華南金前3季自結稅後淨利199.10億元，EPS為1.43元，年化股東權益報酬率（ROE）1.85%，年化資產報酬率（ROA）0.62%，淨值2278億元，年增4.3%，總資產4.25兆元，年增1.4%，集團整體穩健成長。

廣告 廣告

華南金子公司華南銀行今年前3季投資淨收益雖因兌換（含 Swap）收益下降而減少，不過，在利息淨收益與手續費淨收益皆呈雙位數成長的拉升下，自結稅後淨利達歷年同期新高185.56億元，年成長14.2%，第3季單季自結稅後淨利73.02億元超越上季表現，再度刷新歷史單季最佳成績，EPS有1.75元，年化ROE為10.17%、年化ROA為獲利貢獻 89%。

華南金子公司華南永昌證券前3季經紀等核心業務收入較上半年回穩，自結稅後淨利13.49億元，EPS為2.06 元。經紀業務市占率2.71%與融資餘額市占率5.32%同為公股第1名。華南產險前3季本業收益穩定增長，自結稅後淨利12.70億元，年增7.5%，EPS為6.34元；同期間簽單保費總收入118.72億元，持續改寫歷年同期新高，市占率 5.4%。

由於華南金旗華南永昌投信受2009年「台版馬多夫」案影響，承受美國保盛豐集團（PEM）案件衍生的遞延所得稅資產約2億元，今年8月公告累計虧損達實收資本額一半。經會計師評估後決議一次性打銷，華南金也規劃於年底前完成子投信減增資，使其淨值回到票面。

市場也傳出公股金控旗下一金投信、兆豐投信、合作金庫投信、華南永昌投信有望「四合一」整併，對此，李耀卿回應，目前華南金沒有對外發布任何併購的訊息，對「四合一」整併不予評論。

面對市場金融併購頻傳，他強調，華南金對各金控競爭態勢，採取先提升子公司在各種業務上的競爭力，過去3年推動3年轉型計劃，未來5年也將推動中期的5年轉型計劃，目的是調整自身經營能力，因為唯有提升經營能力和競爭力，才能夠在市場上談論要併購或合併等議題，對於併購，持有開放態度，如果在合適時間有合適標的，「我們也都不會去做排除」。

至於華南金的股利政策，李耀卿表示，公司有獲利就會回饋給股東，基於各項業務目標一路成長，股東應該可以期待，股利也會隨著獲利成長而有所增加。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

每股8.2元併三商壽！玉山金揭未來股利政策 估明年這時完成合併

公股合作首例！台灣金聯攜手華南金資產 推動北市興隆段都更案

華南金估央行今年不會降息 房貸排撥要等2至3個月