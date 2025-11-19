華南金：明年推動5年轉型計畫 整併議題持開放態度

（中央社記者呂晏慈台北19日電）近期市場點名華南金等4家公股行庫旗下投信公司，可朝向「四合一」整併，為後續「公公併」或「公民併」鋪路。華南金今天表示，華南金會先提升自身經營能力及競爭力，把本分做好，若在合適時間點有合適標的，對併購持開放態度；此外，華南金明年起推動5年轉型計劃，任務是提升獲利、壯大集團規模。

華南金控今天舉辦法說會，公布2025年前3季自結稅後淨利新台幣199.1億元、年成長11.5%，每股稅後盈餘（EPS）1.43元；子公司華南銀同期自結稅後淨利185.56億元，創歷年同期新高，年成長14.2%。

廣告 廣告

針對市場傳出第一金投信、兆豐投信、合作金庫投信、華南永昌投信可望「四合一」整併，華南金總經理李耀卿說明，有關投信合併的消息，目前華南金沒有對外發布任何併購的訊息，所以對於這方面的資訊不予評論。

至於對「公公併」或「公民併」的看法，李耀卿表示，目前華南金面對各金控競爭態勢，採取先提升子公司在各種業務上的競爭力，過去3年推動3年轉型計劃，未來5年也將推動中期的5年轉型計劃，目的是調整自身經營能力，因為唯有提升經營能力和競爭力，才能夠在市場上談論要併購或合併等議題。

李耀卿說，華南金會先把本分做好，對於併購，持有開放態度，如果在合適時間有合適標的，「我們也都不會去做排除」。他補充，華南永昌投信仍將依照原訂計劃，在今年底前完成增資，不會影響業務運作。

李耀卿表示，今年底將檢視3年轉型計劃成果，目前看來達成情形良好，而明年起推動5年轉型計劃，除了提升獲利也重視壯大集團規模，各子公司將承接金控給予的目標，擬定對應的經營計劃、經營策略、相對應的資本規劃等。

此外，對於今年股利政策，李耀卿表示，公司有獲利就會回饋給股東，基於各項業務目標一路成長，股東應該可以期待，股利也會隨著獲利成長而有所增加。

對於全年獲利展望，華南銀行副總經理江景平提到，期望今年全年獲利可較去年成長1成，而面對美國聯邦準備理事會（Fed）降息趨勢，華南銀仍會持續推動獲利3支柱，包括利息淨收益、手續費收益、財務操作等，增益成長動能，也預期明年將延續今年的獲利動能。（編輯：潘羿菁）1141119