華南銀放送雙11回饋！刷卡分期送刷卡金 台灣Pay綁卡繳地價稅享回饋
華南銀行寵愛卡友，推出雙11購物節刷卡回饋。凡是在PChome線上購物、MOMO購物、蝦皮購物及Yahoo購物中心等網購平台，使用華南銀行信用卡單筆消費滿額且分期，登錄最高送2500元刷卡金(名額有限，額滿為止)。
華南銀指出，Yahoo購物中心即日起至11/16推出雙11買買節，天天祭出1111好物均一價，人氣名牌經典包、美妝保養品…等眾多人氣商品皆有優惠，11/6前在Yahoo購物中心站內消費滿額，最高再送16% Yahoo購物金、11/7起至11/11更加碼正檔超高回饋(由Yahoo購物中心提供)。
至全聯消費也有優惠！年底前首次以全支付綁定華南銀行信用卡付款，單筆消費滿250元加碼回饋50全點(每月限量800名)；至全聯實體門市、全聯線上購以全支付綁華南銀行信用卡消費，筆筆最高享3%全點回饋(每一全支付帳號每月最高享50全點回饋，每月限量4萬全點)。
年底前使用華南銀行信用卡於全臺旅行社及航空累積消費滿額，登錄最高送800元超商券或26吋胖胖行李箱(限量2000名)。
使用華南VISA信用卡於美日韓地區實體商店刷付當地幣別，滿額登錄另享最高500元超商券回饋加碼(限量3000名)。
華南銀也推出地價稅繳稅回饋活動，11月底前使用台灣Pay綁華南銀行信用卡繳納地價稅，每筆送50元超商券，每戶最高享5筆回饋，限量總回饋1萬筆，依繳稅先後排序回饋，先繳先贏。
