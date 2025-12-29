華南銀美元優利定存專案來囉 最高可享1個月期年息3.8%

華南銀行自即日起至明（115）年2月2日止，推出【馬上美利美元優利定存專案】，凡國內分行客戶以新臺幣結購、自他行匯入或外幣現鈔存入之新資金承作該專案，依金額區分三種級距，不需搭配其他商品，更無帳戶類型限制，最高可享1個月期年利率3.8%、3個月期年利率3.75%、6個月期年利率3.6%。

另外，華南銀行為鼓勵客戶透過數位通路輕鬆啟動外幣資產配置，持續推出【e鍵享利】美歐日澳優利定存專案，優惠期間至明（115）年2月2日下午3點30分止，提供客戶以更低門檻參與外幣理財，逐步累積外幣資產，提升整體資金運用彈性。

廣告 廣告

華南銀提醒，外幣定期存款仍須自行評估匯兌及利率風險，如未屆到期日而提前解約者，將無法適用專案優惠利率，建議客戶應當妥適規劃資金運用後再行申辦，以享有專案最大收益。

更多品觀點報導

台積電、黃金是2025財經熱搜字！週一最想查離職 Yahoo搜尋大揭密

宜蘭1227地震造成東澳變電所跳脫 3465戶一度停電！

