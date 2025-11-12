「華南銀行+」旗艦型APP 上線

「華南銀行+」APP深色模式登場。

▲「華南銀行+」APP深色模式登場。

白天的忙碌漸漸放慢，夜色中的城市轉換為另一種節奏──有人下班在咖啡廳瀏覽帳務，也有人睡前滑著手機檢視投資。這一刻，不只是回到自己，也是重新與生活對話的時刻。

「華南銀行+」APP全新版本正式上線，推出全站深色模式、質感設計新風格，並完成原有信用卡APP與數位帳戶功能整合，打造華南銀行旗艦型APP，讓理財更貼近生活節奏。

深色模式登場：理財體驗更沉穩：夜晚滑開手機想處理帳務，螢幕刺眼的白光常讓人不適。華南銀行APP用戶體驗優化團隊洞察使用者需求，推出深色模式介面，採用深色系搭配高對比度設計，畫面層次分明、整體更沉穩，確保關鍵資訊清晰易讀。

根據觀察，已有超過七成APP使用者偏好使用深色模式，不論是在夜間尋求更舒適的手機閱讀方式，或在電池續航力、美感都受到使用者高度肯定，本次推出主題設定功能讓使用者可依手機設定自動切換雙色模式，對於已習慣使用深色模式的使用者，或是常在夜間查看信用卡消費、基金明細的使用者而言，不僅減少眼睛疲勞，也能更專注於內容、降低焦慮感。

夜晚的螢幕不再刺眼，對比柔和、眼睛更放鬆。華南銀行總經理黃俊智表示：「這不只是介面改版，更是對現代人生活節奏的理解與體貼，讓理財成為每日生活更具質感的時光。」

全面整合：華南旗艦型APP，提供全方位金融服務：「華南銀行+」旗艦型APP於今年9月完成信用卡APP與數位帳戶APP的整併，正式整合信用卡、數位帳戶、投資理財等功能於單一平台，使用者只需一個APP即可享受到所有金融服務。

華南銀行亦持續引領金融創新，本次與集保結算所攜手合作，首波參與開放銀行第三階段「交易面資訊」，即日起可透過「集保e手掌握」APP進行新臺幣轉帳、定存等服務，靈活整合金融帳戶資訊，掌握個人資產全貌。

從細節出發：更懂你的行動銀行：除了外觀煥然一新，「華南銀行+」APP也同步推出多項功能：全新的「轉帳交易戶名查詢」,於確認頁面即可看見收款人部分戶名，讓使用者在轉出前再次核對資訊，減少轉錯帳，更防堵詐騙。同時提供並優化「調整文字大小」、「信用卡帳單分期」、「薪轉戶薪轉萬花筒專區」與「帳戶安全健檢中心」等貼心設計，安全與便利一次到位。

華南銀行APP用戶體驗優化團隊表示，未來將持續致力以使用者為核心，打造更直覺、更安全的行動金融服務，讓「華南銀行+」APP不只是工具，更是客戶日常生活密不可分的質感選擇。