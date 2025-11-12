「華南銀行+」旗艦型APP 上線
▲「華南銀行+」APP深色模式登場。
白天的忙碌漸漸放慢，夜色中的城市轉換為另一種節奏──有人下班在咖啡廳瀏覽帳務，也有人睡前滑著手機檢視投資。這一刻，不只是回到自己，也是重新與生活對話的時刻。
「華南銀行+」APP全新版本正式上線，推出全站深色模式、質感設計新風格，並完成原有信用卡APP與數位帳戶功能整合，打造華南銀行旗艦型APP，讓理財更貼近生活節奏。
深色模式登場：理財體驗更沉穩：夜晚滑開手機想處理帳務，螢幕刺眼的白光常讓人不適。華南銀行APP用戶體驗優化團隊洞察使用者需求，推出深色模式介面，採用深色系搭配高對比度設計，畫面層次分明、整體更沉穩，確保關鍵資訊清晰易讀。
根據觀察，已有超過七成APP使用者偏好使用深色模式，不論是在夜間尋求更舒適的手機閱讀方式，或在電池續航力、美感都受到使用者高度肯定，本次推出主題設定功能讓使用者可依手機設定自動切換雙色模式，對於已習慣使用深色模式的使用者，或是常在夜間查看信用卡消費、基金明細的使用者而言，不僅減少眼睛疲勞，也能更專注於內容、降低焦慮感。
夜晚的螢幕不再刺眼，對比柔和、眼睛更放鬆。華南銀行總經理黃俊智表示：「這不只是介面改版，更是對現代人生活節奏的理解與體貼，讓理財成為每日生活更具質感的時光。」
全面整合：華南旗艦型APP，提供全方位金融服務：「華南銀行+」旗艦型APP於今年9月完成信用卡APP與數位帳戶APP的整併，正式整合信用卡、數位帳戶、投資理財等功能於單一平台，使用者只需一個APP即可享受到所有金融服務。
華南銀行亦持續引領金融創新，本次與集保結算所攜手合作，首波參與開放銀行第三階段「交易面資訊」，即日起可透過「集保e手掌握」APP進行新臺幣轉帳、定存等服務，靈活整合金融帳戶資訊，掌握個人資產全貌。
從細節出發：更懂你的行動銀行：除了外觀煥然一新，「華南銀行+」APP也同步推出多項功能：全新的「轉帳交易戶名查詢」,於確認頁面即可看見收款人部分戶名，讓使用者在轉出前再次核對資訊，減少轉錯帳，更防堵詐騙。同時提供並優化「調整文字大小」、「信用卡帳單分期」、「薪轉戶薪轉萬花筒專區」與「帳戶安全健檢中心」等貼心設計，安全與便利一次到位。
華南銀行APP用戶體驗優化團隊表示，未來將持續致力以使用者為核心，打造更直覺、更安全的行動金融服務，讓「華南銀行+」APP不只是工具，更是客戶日常生活密不可分的質感選擇。
其他人也在看
iOS 26.2 12月登場！8大新功能搶先曝光
【記者趙筱文／台北報導】Apple釋出iOS 26.2首個開發者測試版，並確認將於12月正式推送給所有用戶。雖然官方尚未公布確切日期，但新版系統已提前曝光8項亮點功能，從鎖定畫面、健康監測到AirPods翻譯體驗全面升級。壹蘋新聞網 ・ 4 小時前
iPhone20突破！傳蘋果自研LOFIC影像感測器
[NOWnews今日新聞]蘋果每年照慣例都會推出一款新手機，而就在iPhone誕生20週年，估算2028年時，蘋果傳出將上市紀念版手機，並計劃搭載自主研發的LOFIC技術，將大幅改變iPhone的攝影...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
蘋果新 Air 延後上市 第一代銷售不如預期 組裝廠訂單恐落空
外媒報導，受第一代iPhone Air超薄手機今年9月上市後銷售不如預期影響，蘋果已延後原訂明年秋天與下一代iPhone...聯合新聞網 ・ 12 小時前
iPhone Air 銷量不佳，大幅減產同時後繼型號無限期推遲？
iPhone Air 銷量不佳已經幾乎是公開的秘密，官方在財報會議上避而不談，現在更是傳出了後繼機型都被無限期推遲的消息。Yahoo Tech ・ 1 天前
太子集團案 中國控美國以國家級駭客盜陳志比特幣
（中央社台北12日電）美國此前沒收柬埔寨詐騙集團中國首腦陳志約12萬枚比特幣，約值4605億元。中國國家計算機病毒應急處理中心發文，指控美國政府或早在2020年透過駭客技術手段「竊取」陳志持的比特幣，是典型的「國家級黑客組織操盤的『黑吃黑』事件」。中央社 ・ 5 小時前
iPhone 17換機要買哪些配件？內行人教：這四類產品必須有！精選迪士尼、短尾矮袋鼠人氣聯名款｜揪愛Mei推好物
今年蘋果iPhone 17升級太有感，「揪愛Mei」身邊就有不少舊iPhone用戶換機，也有不少安卓陣營入坑，換新手機之後最讓人糾結的就是「要買哪一款手機殼、螢幕保護貼、充電器、掛繩」，身為購物界省錢獵人的「揪愛Mei」，這次直接把給家人、朋友的購買清單和挑選原則整理成一份iPhone 17換機後配件懶人包，讓你一試成主顧，包滿意。Yahoo夯好物 ・ 1 個月前
三星 Galaxy S26+ 渲染圖浮出水面，設計小有改動
時間來到年尾，關於三星新一代 Galaxy 旗艦系列的爆料就變得愈發頻繁了起來。今日 Android Headlines 放出了據稱是 Galaxy S26+ 的 CAD 渲染圖，從中可以看到它只是在 S25+ 的基礎上做了一些微調。Yahoo Tech ・ 1 天前
內建 100 公分充電線？圖拉斯 TORRAS FlexLine 充電器內建伸縮線讓出遊不用再找線啦
近期，不知道你有沒有發現台灣市場出現一個非常亮眼的手機配件品牌「TORRAS」，也許這名字你還有點陌生，甚至不會唸？但沒關係，他的中文名稱叫做「圖拉斯」，旗下產品著重於3C 部落客林小旭 ・ 1 天前
全支付爆盜刷潮！官方急澄清「非資料外洩」 金管會要求限期提交報告
（記者石耀宇／綜合報導）電子支付平台「全支付」近日爆發釣魚詐騙事件，多名使用者疑因誤點假冒通知信件而遭盜刷，引 […]引新聞 ・ 7 小時前
銷售低迷 傳蘋果新一代iPhone Air 2026上市無望
（中央社華盛頓10日綜合外電報導）美國科技新聞網站The Information今天援引知情人士的消息報導，由於銷售表現不如預期，蘋果公司（Apple）將不會如原先計畫在2026年秋季推出新一代iPhone Air。中央社 ・ 1 天前
Sony 新推 27 吋 PlayStation 顯示器：QHD 解析度、240Hz 可變更新率、PS5 手把充電掛鉤
在早些時候的 State of Play Japan 活動中，Sony 帶來了一款 PlayStation 原廠顯示器，它採用了 27 吋 QHD 面板，更新率最高可達 240Hz 並且自帶一個可隱藏式的 PS5 手把充電掛鉤。Yahoo Tech ・ 6 小時前
Google翻譯整合Gemini，新增「Advanced」選項、犧牲速度換取更高翻譯準確性與上下文語境
Google 稍早開始為旗下 Google 翻譯 (Google Translate) 服務導入更深度的 Gemini 模型整合。在新版本的 App 中，將新增一個翻譯模型選項，允許用戶在標準的「Fast」 (快速)模式，以及由 Gemini AI 加持的「Advanced」 (進階)模式之間進行選擇，藉此滿足不同的使用需求。Mashdigi ・ 1 天前
報導指稱蘋果研發5款iPhone衛星新功能，包含地圖導航、傳送照片、室內連線與5G NTN
根據彭博新聞記者Mark Gurman在其最新「Power On」時事通訊中的報導，蘋果正積極研發一系列全新的iPhone衛星連接功能，目標大幅擴展其超越「衛星緊急求救」 (Emergency SOS)的應用範圍。Mashdigi ・ 1 天前
2026年迎15款新品？OLED觸控Mac、折疊iPhone、預計放棄Qualcomm提供數據晶片
除了iPhone即將加入的新衛星功能，彭博新聞也整理了蘋果在2026年的龐大產品藍圖，更將其稱為「最關鍵的一年」。Mashdigi ・ 1 天前
三星即日起為Galaxy Watch系列睡眠呼吸中止檢測功能
繼 Apple Watch 系列智慧錶在台釋出睡眠呼吸中止檢測功能，三星電子也宣布Samsung Health Monitor應用程式的睡眠呼吸中止檢測功能已獲得台灣衛生福利部食品藥物管理署核准，即日起正式於台灣上線。壹哥的科技生活 ・ 1 天前
2026 蘋果超低價入門款 MacBook 傳聞總整理，規格、售價、上市時間一次看！
先前多家外媒報導，蘋果有望在 2026 年推出一款低價款 MacBook，售價可能會比 999 美元、新台幣 32,900 元的 MacBook Air 更便宜三嘻行動哇 ・ 22 小時前
電信三雄10月財報出爐 中華電蟬聯EPS獲利王
（中央社記者江明晏台北10日電）電信三雄10月財報出爐，受惠iPhone熱銷，業績告捷，中華電信以每股盈餘0.41元，贏過台灣大的0.38元、遠傳電信的0.35元；累計前10月中華電仍以每股賺4.2元，持續蟬聯電信三雄EPS獲利王。中央社 ・ 1 天前
第一代 iPhone Air 今年才亮相, 會不會成為「空前絕後的一代」？
【APPLEFANS 蘋果迷報導】蘋果在 2025 年推出第一代 iPhone Air，主打「超薄、超輕」設計，機身厚度僅 5.6mm，搭配 6.5 吋大螢幕，讓喜愛纖薄手感的蘋果迷 ・ 1 天前
iPhone 警報再升級！加入「加強型安全警報」，支援地震提醒、重大威脅通知與全新警示音
在 Apple 蘋果釋出 iOS 26.1 作業系統更新，讓台灣使用者也能體驗 Apple Intellgence 功能之後，蘋果緊接著釋出 iOS 26.2三嘻行動哇 ・ 7 小時前
中國首屆「機器人辯論大賽」激辯「機器人是否會統治人類」機器大腦極限測試
中國機器人產業持續發展，首屆「機器人辯論大賽」決賽11月10日在北京亦莊登場。四組機器人就「人類的時間能否標記宇宙的運行」、「機器人是否會統治人類」等議題唇槍舌劍，展現機器人能否在複雜語意環境中精準捕捉資訊差異、生成具邏輯性的論點，堪稱對機器人「大腦」的極限測試。經過一番你來我往後，最終由松延動力小諾隊的半身仿生機器人奪冠。 評審從機器人的邏輯性、語言表現、多模態交互、技能展示與臨場應變等五個面向進行評分。專家指出，機器人已能克服傳統大模型常見的「幻覺」與「邏輯跳躍」等問題。 有評審指出，辯論結果顯示，機器人在許多方面的效率已經超越人類，特別是在語言組織與思維結構上，因為許多辯題都需要深厚的知識基礎。 北京亦莊相關負責人表示，希望透過機器人辯論，讓大模型從「生成內容」邁向「深度思辨」的進階，加速核心技術更新，也展現出機器人未來應用的更多可能性。Yahoo奇摩（國際通） ・ 1 天前