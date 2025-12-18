即時中心／綜合報導

由於東北季風減弱，中央氣象署指出，今（19）日北部、東北部及東部氣溫會稍微回升；南方雲系北移，除東半部地區有短暫陣雨，並有局部較大雨勢外，西半部降雨機率也會逐漸提高。

氣象署指出，今日東北季風減弱，南方雲系北移，除東半部地區有短暫陣雨，並有局部較大雨勢外，西半部降雨機率也會逐漸提高，轉為有短暫陣雨的天氣，時間愈晚下雨的地方愈多。

快新聞／華南雲系北移「雨彈開炸」 各地氣溫略回升

由於南方雲系北移，各地將明顯轉雨。（圖／氣象署提供）

溫度方面，東北季風減弱，北部、東北部及東部氣溫會稍微回升，其他地區由於雲多下雨，白天氣溫會有所下降，預計各地高溫約22至25度，低溫約17至19度，有下雨時天氣較涼。離島天氣方面，澎湖晴時多雲，20至22度，金門多雲時陰短暫雨，16至21度，馬祖多雲時陰短暫雨，15至16度。

廣告 廣告

清晨桃園至雲林、台東、恆春半島及澎湖局部地區仍有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率；另外，清晨中南部地區易有低雲或局部霧影響能見度，行車用路請注意安全。

同時氣象署也提醒，今日中部以北及宜花3,500公尺以上高山會有零星降雪、固態降水或結冰的機率，留意路面溼滑，應注意安全。

原文出處：快新聞／華南雲系北移「雨彈開炸」 各地氣溫略回升

更多民視新聞報導

居民夢靨！捷運三鶯線測試聲太吵 卓冠廷提3要求：地方建設不應是噩夢

Netflix併購華納兄弟牽涉CNN所有權 該指標性電視新聞台前景不明

藍白聯合記者會「彈劾總統」 網轟「2個白X投共黨」：癱瘓憲法法庭怎彈？

