華南雲系挾雨彈！全台雨區曝 2縣市大雨下到明晨

中央氣象署今（1）日下午發布大雨特報，華南雲系東移，今日基隆北海岸（基隆市、新北市）有局部大雨發生的機率，雨勢可能持續至明（2）日早晨。

氣象署表示，今天大陸冷氣團影響及華南雲系東移，北部及宜蘭地區整天有短暫降雨，中部地區下半天之後降雨也越來越明顯，南部及花東地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸、宜蘭地區及南投、台中以北山區有局部較大雨勢，外出請攜帶雨具備用。

氣溫方面，北部、宜蘭整天約13至16度，感受較為濕冷，夜晚清晨中南部及花東低溫約14至17度，白天高溫約18至23度，早晚請適時增添衣物以免著涼；離島天氣，澎湖陰短暫雨，17至18度，金門多雲短暫雨，11至14度，馬祖陰時多雲，8至9度。

廣告 廣告

氣象署指出，若溫度與水氣條件配合，3000公尺以上高山有零星降雪機率，前往高山請留意道路結冰及路面濕滑情形。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」則分享圖表表示，今日白天華南雲雨區通過台灣上空，各地陰天或不定時短暫雨，提醒民眾出門攜帶雨具。

更多中時新聞網報導

《一級棒》森恬CP復刻《難哄》人氣高

張鈞甯誇張震演技如「愈吃愈香的白飯」

孫德榮悼經紀人Simon：像第2個孫總