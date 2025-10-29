華南雲系東移降雨機率增 北部氣溫回升

中央氣象署指出，今天(30日)華南雲系東移，基隆北海岸有局部短暫雨，中部以北、東北部及東部地區也有零星降雨，其他地區為多雲到晴，午後高屏地區及其他山區有零星短暫雷陣雨。晚上東北季風開始增強，北部及東北部仍有機會下雨，其他地區降雨機率降低。溫度方面，東北季風減弱，北台灣氣溫回升，白天北部及東半部高溫約攝氏27至29度，中南部可達31、32度，各地早晚仍稍涼，低溫約21至24度，日夜溫差較大，早出晚歸請多添加衣物以免受涼。

離島天氣：澎湖多雲時晴，氣溫24至26度；金門多雲，氣溫22至27度；馬祖陰短暫雨，氣溫21至22度。

風力方面，今上午至下午間部分地區風力仍強，基隆北海岸、桃園、恆春半島及澎湖、馬祖、綠島、蘭嶼局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，請多留意。