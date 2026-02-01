華南雲系東移 入夜雨不停 基隆、新北大雨特報
中央氣象署今天晚間9時40分發布大雨特報，華南雲系東移，今（1日）晚至明天（2日）基隆北海岸有局部大雨發生機率，請注意。
大雨特報警戒地區：基隆市、新北市。
