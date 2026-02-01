華南雲系東移 入夜雨不停 基隆、新北大雨特報

氣象專家吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，今(31)日冷空氣南下，強度與上波東北季風類似，各地氣溫漸降，北臺愈晚愈濕冷、本島平地最低氣溫約降至12度，臺北測站接近15度；北部、東半部及中部局部地區轉有短暫雨。各地區氣溫：北部19降至12度、中部14至23度、南部15至25度、東部13至25度。吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明日至下週二(1至3日)冷空氣影響，北臺偏冷，其他地區早晚冷，本島平地最低氣溫約能降至11度，臺北測站則可降至15度左右； 明日、下週一北部、東半部及中部局部地區有短暫雨，3000公尺以上高山有飄雪機率。下週二先西後東、降雨停歇，天氣好轉。吳德榮說，下週三至週五(4至6日)冷空氣逐日減弱，各地白天轉晴暖舒適，早晚氣溫低，日夜溫差很大；因夜間輻射冷卻，部分縣市有10度以下的平地最低氣溫。下週四(5日)的清晨、臺北測站也因此有短暫觸及「大陸冷氣團定義」(≦14度)的機率。這波冷空氣雖不強，但帶來冷、暖交替變化及日夜溫差大的特徵，應注意衣著調整。吳德榮表示，下週五(6日)晚起鋒面抵達，7至9日另一波「很強」的冷空氣南下。不過，歐洲(ECMWF)與美國(GF

