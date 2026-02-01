華南雲系東移！深夜雨彈襲新北、基隆 降雨警戒區曝光

根據交通部中央氣象署的最新報告，基隆北海岸於今(1日)晚至明(2)日將有局部大雨的機率，民眾需特別提高警覺。此次大雨特報的發布時間為2026年2月1日21:40，氣象署提醒，華南雲系正在東移，可能會影響該地區的天氣狀況。

基隆市和新北市大雨特報。（圖／氣象署）

根據氣象署的定義，大雨的標準為24小時降雨量超過80毫米或每小時降雨量超過40毫米。此番降雨可能會影響基隆市和新北市的日常生活，建議民眾在外出時隨時關注氣象更新，並做好防範措施。

