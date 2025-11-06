華國三太子盃男單16強戰況膠著！台灣好手許育修一路拉鋸激戰3盤落敗

體育中心／徐暐喆、楊淨報導

2025臺灣華國三太子國際男子網球挑戰賽今天進行男子單打16強賽，台灣好手許育修出戰日本好手桑提蘭（Akira Santillan），雙方一路拉鋸打出三盤大戰，許育修雖然展現纏鬥的韌性，可惜最後還是以1比2吞敗無緣8強。

在雙打賽事爆冷擊敗大會第一種子的台灣好手許育修，希望延續氣勢到單打，他16強賽面對日本好手桑提蘭，一開賽就下馬威連破對手2個發球局，以6比3拿下第一盤。

第二盤許育修碰上亂流遭到破發，以3比6輸掉，雙方進入決勝第三盤，許育修先是遭到桑提蘭的破發陷入2比5的落後局面，不過他纏鬥力相當驚人，多拍來回逼迫對手發生失誤拿下分數，許育修一度追到5比5平手，但關鍵時刻桑提蘭多次大角度的攻擊加上精采撲救拿下分數，讓許育修無力追趕，終場許育修就以1比2不敵桑提蘭止步16強。

另外一位台灣好手黃琮豪同樣在男單16強出戰，不過遭到壓制以直落二不敵第四號種子香港選手黃澤林，無緣挺進8強。

台灣好手黃琮豪遭到壓制不敵第四號種子香港選手黃澤林無緣挺進8強。(圖／海碩整合行銷提供)

