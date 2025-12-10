華國大飯店捐贈牛肉麵及春子拌麵調理包致敬鐵警辛勞 攜手守護鐵警健康

MEITU 20251210 172826001

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】知名企業華國大飯店股份有限公司，董事長廖裕輝身兼中華民國體育運動總會秘書長、中華民國網球協會理事長、中華民國奧會副主席、太平洋網球發展基金會董事長、華國大飯店、華國能源董事長、登山盟公益團體理事長，力行運動員拚戰精神讓事業愈做愈好，積極行善，留給子孫好名聲，為感謝鐵警兄弟，熱心服務每日百萬搭乘臺高鐵旅客，今日特別贊助本局全體員工746份三寶牛肉麵或春子乾拌麵(總價值近20萬元)，並由華國大飯店伍營運長允嘉代表捐贈。鐵路警察局亦特別舉辦捐贈儀式來感謝董事長廖裕輝的無私捐贈及熱心支持警政工作。

MEITU 20251210 173005893

華國大飯店董事長在儀式中表示：「警察是我們日常生活中的無名英雄，希望藉由這份心意，讓他們在辛苦工作的同時，也能感受到來自社會的支持與感謝。」

MEITU 20251210 173041458

鐵路警察局長陳錦坤接受捐贈時致詞表示：「冷凍調理包及拌麵不僅僅是一份物資，更是一份來自社會的鼓勵與認同」。鐵路警察局將竭盡全力維護鐵路交通安全及秩序，確保民眾的生命、財產。

MEITU 20251210 173103515

此次捐贈活動不僅傳遞了企業對警察辛勤付出的敬意，也彰顯了社會力量在支持公共服務上的重要性。特別感謝華國大飯店董事長廖裕輝此次的捐贈，讓警察在執行任務時感受到來自社會各界的溫暖與支持，一同攜手共創和諧社會。