華城殺人案真兇前妻出面了 顫抖問：為何放過我？

南韓約30年前曾發生一起連續殺人案震驚社會，真凶李春才因殺害前妻的妹妹入獄後，2019年被驗出DNA與受害者身上的DNA吻合，才被發現是華城連續殺人案真凶。近日，有節目組《怪物的時間》以此案為原型製作4集紀錄片，李春才的前妻亦首度出面受訪。

李春才前妻案發至今首度露面受訪，即使事件已過多年，妹妹被殘殺的陰影仍在她心中盤旋無法散去，她受訪時難掩恐懼，說道「不知道他為何沒殺我，為何放過我」。

華城連續殺人案發生於1986年9月15日至1991年4月3日期間，案發地點位在南韓華城市，共有10名女性遇害。兇手的作案手法一致，皆先綁架受害者、加以侵犯，最後再將其殺害。真凶李春才在一次與前妻爭吵後，竟約出前妻時年20歲的親妹妹，以同樣手法殺害，李春才也因為殺害妻妹入獄。

李春才入獄後，警方驗出他的DNA與華城案第五、七、九案件中凶手的DNA一致，在警方突破李春才心防後，他他承認犯下華城連續殺人案中的9起案件，還另有5起未公開的性犯罪殺人案件，以及至少30起性犯罪、性犯罪未遂案。

