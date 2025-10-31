華城股價拉至漲停，新產能2026上線、訂單滿手！

文 ‧ 劉秉勳

圖片來源:華城

▲ 圖片來源:華城

華城(1519)今日股價強勢漲停，在周刊1301期有提到受惠AI電力基建的個股。法人預估今年營收可望衝破240億元，明年可突破320億元，短期目標價上看745元。

當全球關注中美AI競賽時，我們往往將焦點放在演算法、晶片與模型的精準度上，然而在背後悄然較勁的，還有一場更實際、更耗資的競爭—電力與基礎建設。美國正全面展開AI相關基礎設施投資，企圖在未來的AI能源競爭中搶得先機。

AI要跑得快 電力得跟得上

美國總統川普近日在賓州宣布，將投入高達700億美元推動AI與能源發展，其中包含對AI數據中心、晶片工廠、電力設施的大規模投資。這背後的邏輯很簡單：AI要跑得快，電力得跟得上。

尤其生成式AI(如ChatGPT)的運算量驚人，其推理階段比傳統計算需求高出數倍。根據美銀美林的估計，從2023年到2030年，美國電網將以每年2.8%的速度成長，而AI數據中心的電力需求更將以每年11%暴增，等於AI未來每年吃掉1–2%的全球用電量。

在美國推動AI數據中心與電網升級的浪潮下，台灣重電族群迎來前所未有的成長契機。華城(1519)憑藉全球最大變壓器產能與星門計畫訂單，成為最直接受惠者，並且作為台灣重電類股的龍頭，外銷比重超過五成，動能最為強勁。

為了因應用電飆升，美國也加速推進電力變壓器、開關設備、儲能系統等的升級工程。其中，台灣的華城(1519)就是最大受益者之一。它拿下美國「星門計畫」旗下德州超級數據中心的變壓器訂單，總金額達新台幣20億元，並持續擴廠以供應北美市場。

華城6月營收達23.3億元，月增43.07%、年增20.97%，表現亮眼。第二季營收累計達60.73億元，季增37.3%、年增30.7%，寫下歷史次高紀錄，展現強勁成長動能。華城目前訂單能見度已經看到了三年後，產線全年無休，新產能預計2026年第二季上線，出貨比重預期會有超過50%來自美國。這不僅說明美國對高品質重電設備的強烈需求，也彰顯台廠在這波基礎建設潮中的關鍵角色。

總結來說，美國這一波的基礎建設投資代表其對AI發展已進入第二階段—從「開發工具」進入「支撐體系」。在全球電力升級浪潮中，華城不僅是變壓器領域的台灣龍頭，更是美國AI基礎建設計畫中的重要供應商。面對AI時代的電力挑戰，華城正以強勁的接單動能並深耕北美市場，穩步朝下一個成長高峰邁進。

