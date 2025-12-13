華城AIDC訂單破120億 股價飆漲半根重回800大關

華城總經理許逸德（右）。（圖／翻攝自華城電機臉書）

重電大廠華城（1519）積極搶攻AIDC（AI資料中心）商機，總經理許逸德指出，目前華城在AIDC相關業務累計接單超過120億元，看好明年成長與出貨動能，營收占比可望衝上10%，激勵華城本周漲逾1成，重返800元大關。

華城周漲12.71%，12日一舉站回800元關卡，最高漲至808元，終場勁揚6.04％，收至807元。站穩所有均線，三大法人本周合計買超2394張。

華城2025年前11月外銷營收占比達57%，台電占比約28%。許逸德強調，台電占比看似下降，但實際供貨量仍持續增加，公司也將優先支援台灣強韌電網計畫需求。許逸德表示，2026年華城將有四大動能支撐公司成長，包括台電強韌電網計畫、外銷、綠能以及AIDC。

許逸德提到，目前整體AIDC變壓器貢獻業績已超過120億元，今年AIDC營收占整體營收約5至6%，預期明年將超過10%。另外，華城去年第四季取得星際之門（Stargate）訂單，今年已出貨約6.5億元，其餘將於2026至2028年陸續出貨。

華城11月營收19.76億元，月減11.47％，年增17.21％，創同期新高；累計前11月營收205.3億元，年增23％。前三季稅後獲利27.41億元，年減0.7％，EPS 8.68元，已超越2024全年營收。

觀察華城今年前11月各產品營收比重，變壓器73.53％、配電盤7.32％、工程統包5.10％、配電器材4.39％、售電及儲能0.06％及其他9.59％。

