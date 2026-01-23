華埠大型監獄計畫 居民冒嚴寒抗議 籲改建低收入住宅

近百名下曼哈頓社區成員22日冒著嚴寒，在華埠監獄計畫建設點集會，呼籲新任市長曼達尼(Zohran Mamdani)停止華埠大型監獄計畫，改為在該地建設100%低收入住宅。

原定當日舉行的市府監獄建設會議改為Zoom線上方式進行。該會議最初由前任市長亞當斯政府安排。據原計畫，市府將在華埠核心建設一座高達300呎的大型監獄，位於曼哈頓中央街與巴士打街(Baxter St.)之間，原為拘留中心，現舊建築已拆除，新建案尚未動工。前任白思豪(Bill de Blasio)和亞當斯(Eric Adams)市府不顧華人社區強烈反對，均堅持推進監獄建案。

華埠麥地臣街(Madison Street)租戶侯珠英表示，她曾一度遭到房東控告，面臨被驅逐的命運，所幸獲得社區幫助，包括大學生、工人和其他租戶，最終成功保住了租約。她說，「前任市長就像我的房東，看不起我們社區，想在華埠建新監獄，把我們當成罪犯。今天，我與社區站在一起告訴曼達尼市長，希望您糾正前任的錯誤，立即停止新監獄計畫，改為在此建設低收入住宅」。

反搬遷青年組織(Youth Against Displacement)代表周蜜(Alice Chou)表示，華埠數十年來未見新建可負擔住宅，但這一時期公寓租金卻翻倍，歷史悠久的商家關門。「這一切都是因為房產稅上漲和市府由開發商主導的政策所致」。

周蜜表示，亞當斯的錯誤政策，曼達尼政府不應延續。在競選期間和上任後，曼達尼都未針對位於華埠的曼哈頓社區監獄項目表態。

反搬遷藝術組織(Art Against Displacement)代表黃欣蒂(Cindy Hwang，音譯)表示：「曼達尼的前任亞當斯和白思豪也支持關閉雷克島(Rikers)監獄，這是一場生活噩夢。但我們知道，如果不從根本上改變整個刑罰系統，雷克島的恐怖條件只會轉移到新監獄。與其在已被疫情和房地產投機重創的華埠建一座小型雷克島監獄，曼達尼市長可以將公共資源轉向低收入住宅，真正幫助社區繁榮。」

