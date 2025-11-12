華埠小姐李婉兒 13日就職建築檢查委員

李婉兒（左）是舊金山中華總商會首位女性副主席，她將於周四宣誓就任舊金山市建築檢查局委員。（記者王子涵／攝影）

曾獲全美華埠小姐稱號的李婉兒（Judy Lee），將於周四（13日）宣誓就任舊金山市建築檢查局（Department of Building Inspection, DBI）委員，任期至2027年7月1日。李婉兒由市議長孟達文（Rafael Mandelman）提名，並獲市議會一致通過。

李婉兒現任中華總商會、白蘭社區基金（Rose Pak Community Fund）項目主任，長期投身公共服務與社區發展。她曾在市長經濟與勞動力發展辦公室、市長社區服務辦公室及舊金山勞工委員會任職，熟悉市府運作，協助居民、租戶與小商戶在繁複的市政體系中尋求協助。

宣誓典禮將於周四下午2時在市政廳議事廳舉行。李婉兒表示，自己是土生土長的舊金山人和一名長期租戶，深切體會居民在尋找與維持安全、可負擔住房上的挑戰。

「住房不只是建築，它關乎人、家庭與社區，」李婉兒提出三大施政重點：強化部門透明度與問責、促進公平與包容，以及加強部門與社區合作，以重建公眾信任。

李婉兒表示，目標是確保舊金山的建築安全、制度公平，讓建築檢查局反映這座城市的核心價值。「每位市民都應擁有安全宜居的家，這是我們共同的責任。」

李婉兒是舊金山中華總商會首位女性副主席，身為華裔第二代，早於2014年獲全美華埠小姐「第三公主」，2016年加冕「華埠小姐」。她之後投入選美委員會改革，主張以提升女性公共演講能力、職業發展與文化傳承為核心，讓賽事不僅是選美，更是培養社區新一代女性領袖的平台。

她指出：「我們希望年輕女性能從舞台走向社區，參與公共事務，為華裔社區發聲。」

