華大「SDGs永續山河展覽」 見證永續教育成果

華大「SDGs永續山河展覽」串聯藝術與社區共創永續願景。





中華大學隆重舉辦「SDGs永續山河展覽—新埔文化與茶花永續的藝術共伴」開幕典禮，活動由中華大學與台灣創價學會共同主辦，並邀請舒喜巷工作室及多位藝術家參與展出，展現校方在永續發展目標（SDGs）上的深耕與創新實踐。

中華大學校長劉維琪表示，中華大學長期推動USR計畫，透過「驛動新埔」與「馥活茶花」等行動方案，讓學生在社區實作中理解SDGs的意涵，並培養改變社會的能力。今年更有31位學生自發報名擔任導覽員，讓劉校長引用創價學會創辦人池田大作的名言：「教育的本質不只是傳播知識，更重要的是喚起人心，讓學生在實踐中找到自己的價值與使命。」展現出SDGs教育的向心力與影響力。

台灣創價學會美術館館長呂慧甄指出，創價美術館自2022年起推動「希望與行動的種子展覽」，已在全台超過60所學校展出，中華大學更是唯一連續四年舉辦的學校。她感謝校方的支持與學生的熱情參與，並期盼未來能持續深化合作，共同培育具永續思維的青年人才。

展覽現場除靜態展示外，亦結合市集活動與藝術創作，舒喜巷工作室創辦人黃飛霖分享：「我們希望透過生活中的設計與再生創作，讓SDGs不只是口號，而是與生活緊密連結的實踐方式。」展區中展出由金馬獎服裝設計師賴蔚炅、藝術家陳穎蓁與設計師陳文偉等人創作的作品，吸引眾多師生駐足欣賞與互動。



