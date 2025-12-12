華女乳癌切除十年後復發 幸獲義診救治、感受溫暖

癌症患者Amy智齒腐爛，諮詢義診牙科專家意見。（記者邵敏／攝影）

洛杉磯華女Amy年近40歲時，偶然一次健康檢查，發現身患乳腺癌，她聽從醫囑接受乳房切除手術。但十多年後復發時，癌症已經擴散，Amy不得不再次做手術，術後身體狀況糟糕，「全身麻木，我現在都無法開車。」

Amy移民美國已有30多年，十多年前體檢時發現乳房陰影，活檢確診惡性，醫生建議做乳房切除手術。她術後每年定期檢查，「開始三個月一次檢查，後來一年一次。」

近幾年，Amy明顯感覺背部疼痛，她稱醫生並未引起重視，最後檢查發現癌症復發並已擴散，「骨頭腫脹變形，醫生卻沒有察覺。」Amy再次接受手術，但術後身體狀況非常糟糕，手腳麻木，「醫生說手術有風險，這種情況難以恢復，因為是神經損傷。」

多次注射治療癌症的針，導致Amy下巴嚴重鈣化。最近她的智齒腐爛，牙醫表示，因為骨頭鈣化，如果拔牙恐難癒合。Amy想諮詢其他牙科專家的意見，她特意來到義診現場，同時希望尋求中醫協助康復。Amy的兒子陪同前來，兒子失業沒有醫保，也想通過義診看病。

11月中旬洛杉磯大雨不斷，階進慈善基金會在羅斯密社區中心舉辦義診，不到6時就有很多人排隊等待，Amy和她的兒子在隊伍中。義工說，「排隊的人像一條長龍。」

中醫師紀榮元參與義診近20年，擅長按摩針灸、治療身體酸痛。當天患者非常多，一個接一個沒停過，他也為Amy和她的兒子看診。「義診與診所看病並無不同，把病人當家人，他們才會說出真實的身體狀況。以病為師，可以提升醫術。」和紀榮元一樣，許多義診醫師從早忙到晚，期間幾乎沒有休息。

來自西柯汶那市的張先生，70多歲，那天風雨無阻前來看病，「我想看牙，但名額約滿。」雖然錯過牙科，但他看了西醫，「我把心臟、血壓等綜合問題告訴醫生。老外醫生仔細檢查，義工中文翻譯，很貼心。」張先生希望類似義診能越辦越多，「對沒有保險的人來說太重要了。」

在美生活 最怕生病

剛從中國來美不久的周阿姨，祖孫三代也在等待義診的隊伍中，全家沒有醫保，兩個孫子蛀牙，她自己睡眠不好，但因看病太貴不敢就醫，「在中國不舒服就馬上去醫院，美國沒有醫保根本不敢去。」這是周阿姨第二次參加義診，上次洗牙，這次針灸治療睡眠。周阿姨說，生活在美國，最怕的就是生病，「幸好有免費義診幫助窮人，這麼多人一起做善事讓人感動。」

基金會創辦人葉品毅奔波在義診現場，「社會弱者面臨健康危險時，我們絕不能袖手旁觀。」每次義診結束，他都會召集來自醫學院的上百名義工學生探討並分享，希望他們成為醫者前，先感受社會現實，培養真正服務大眾的愛心。

每次義診，前來就診的癌症患者並不少見，Amy只是其中之一。據國家癌症研究所（National Cancer Institute, NCI）、癌症協會數據顯示，美國每年約200萬人新確診癌症，乳腺癌是女性最常見癌症之一，每八名女性就有一人終生有機會罹患乳腺癌。不少亞裔患者面臨語言、保險、就醫門檻等障礙，延誤診斷更為常見。對Amy這些患者而言，長期治療過程中，面對多少困難無人知曉，但社區的免費義診，讓他們感受到一些冬日的暖意。

